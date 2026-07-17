Tragédie v Pákistánu. Při pokusu o prvovýstup zemřel český horolezec

V pákistánském pohoří Karákóram ve čtvrtek zemřel šestačtyřicetiletý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dvěma členy české expedice se pokoušel o prvovýstup na horu Biarchedi II.
ČTK to dnes řekl rodinný přítel a horolezec Libor Dušek. Úmrtí potvrdilo také ministerstvo zahraničních věcí, podle kterého je české velvyslanectví v Islámábádu ve spojení s tamní policií. Okolnosti neštěstí nejsou známy. O tragédii informoval také Blesk.
"S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Diplomaté na našem velvyslanectví v Islámábádu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří," sdělil ČTK mluvčí české diplomacie Adam Čörgő.
Podle dostupných informací jde tento týden už o třetího Čecha, který zemřel v horách v zahraničí. Předchozí dva zemřeli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc.
Třetí účastník této výpravy, který byl také z Česka, byl zraněn. Podle informací České asociace horských vůdců (ČAHV) byl jednou z obětí horský vůdce, zatímco další dva členové výpravy byli jeho klienti.
Bánský byl v Karákóramu součástí české expedice, jejímiž členy byli podle informací na sociálních sítích také horolezci Zdeněk Hák a Radoslav Groh.
Tato trojice už dříve v Karákóramu jako první zdolala vrchol Muču Kiš vysoký 7480 metrů. Hák a Groh následně v pohoří absolvovali další prvovýstup, a to jihozápadní stěnou na horu Hunza Peak vysokou 6300 metrů.
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