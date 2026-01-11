Tragédie před olympijským stadionem. V mrazivé noci na staveništi zemřel hlídač

Během mrazivé noci zemřel ve čtvrtek na staveništi před olympijským stadionem v Cortině d'Ampezzo hlídač. O smrti pětapadesátiletého muže dnes informovaly italské úřady. Vicepremiér Matteo Salvini vyzval k důkladnému vyšetření okolností smrti.
Podle agentury AP klesly v inkriminovanou noc teploty v horském středisku na minus 12 stupňů Celsia. Představitelé Cortiny uvedli, že jsou smrtí hlídače hluboce zarmouceni a znepokojeni.
Olympijské hry začnou 6. února. Cortina bude hostit soutěže v curlingu, jízdě na bobech, saních a skeletonu a závody žen v alpském lyžování.
Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař
Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.
ŽIVĚUkrajinci zaútočili na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři
Ukrajinské síly zaútočily na tři vrtné plošiny ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři. Informoval o tom generální štáb ukrajinské armády. "Tato zařízení se podílejí na podpoře ruské okupační armády. Byly zaznamenány zásahy. Rozsah škod se upřesňuje," napsal generální štáb na platformě Telegram.
Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely.
Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.