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Sport

Tragédie na závodišti. Mladá jezdkyně zemřela, rodina daruje její orgány

ČTK
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Dvaadvacetiletá australská žokejka Izzy Nealeová zemřela poté, co v neděli během dostihu na závodišti Warren spadla z koně.

2026 Five Diamonds Ladies Day Horse Racing Nov 7th
Izzy NealeováFoto: Kevin Manning – ČTK / imago sportfotodienst / Kevin Manning
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Ze závodiště byla převezena do nemocnice v Dubbo, kde svým zraněním podlehla. Oznámila to dnes její rodina.

„Izzy jezdila na koních ještě dříve, než se naučila chodit. Láska ke koním byla její celoživotní vášní, která se v poslední době přetavila v lásku k dostihovému sportu,“ uvedla rodina Nealeové, která se rozhodla pro darování orgánů. „Izzy díky tomu dá šanci na život ostatním, což naší rodině přináší alespoň malou útěchu v této zdrcující ztrátě.“

Kůň Nealeové Marnoo musel být po vážném zranění nohy utracen. Zbytek dostihového mítinku Cotton Cup byl po jejím pádu zrušen.

Nealeová během své profesionální kariéry zaznamenala 88 vítězství.

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