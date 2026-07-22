Tragédie na velodromu. Olympijský medailista nepřežil děsivou nehodu

Padesátiletý Tošiaki Fušimi, držitel olympijského stříbra a dvojnásobný vítěz Keirin Grand Prix, podlehl zraněním po pádu během závodu v japonské Macusace.
Japonský keirin zasáhla tragédie. Padesátiletý Tošiaki Fušimi, jeden z nejúspěšnějších závodníků své generace a stříbrný olympijský medailista z Atén, zemřel po těžkém pádu při závodě v Macusace v prefektuře Mie.
Nehoda přišla v závěrečném kole. Před Fušimim se srazilo několik jezdců a zkušený Japonec se jim pokusil vyhnout úhybným manévrem k vnějšímu okraji dráhy. Narazil však do bezpečnostní bariéry.
Záchranáři ho převezli do nemocnice se zlomeninami krční páteře a lebky, jeho stav byl od počátku kritický. Následujícího rána zraněním podlehl.
„Je zdrcující, že přišel o život při nehodě během závodu. Znovu prověříme bezpečnostní opatření a důsledně zajistíme férové a bezpečné závody,“ uvedl předseda Japonské keirinové asociace Hiroši Kido.
Keirin patří k nejrychlejším a nejtvrdším disciplínám dráhové cyklistiky. Jezdci nejprve následují vodiče, který postupně zvyšuje tempo, po jeho odstoupení ale začíná prudký sprint v těsném kontaktu.
V profesionální japonské podobě závodí početné pole a taktické souboje o pozici jsou mimořádně ostré. Při rychlostech přesahujících 60 kilometrů v hodině může i drobný kontakt spustit hromadný pád s ničivými následky.
Fušimi patřil k největším osobnostem této scény. Profesionální kariéru zahájil v roce 1995 a během více než tří desetiletí nasbíral 619 vítězství. Dvakrát ovládl Keirin Grand Prix, nejprestižnější závod domácí sezony.
Vrchol na mezinárodní scéně přišel na olympijských hrách v Aténách 2004. Společně s Tomohirem Nagacukou a Masakim Inouem získal stříbro v týmovém sprintu. Pro japonskou dráhovou cyklistiku šlo o jeden z nejvýraznějších úspěchů své doby.
Jeho někdejší soupeř, malajsijský olympionik Josiah Ng, připomněl nejen výsledky, ale také respekt, který si Fušimi mezi jezdci vydobyl.
„Nebyl jen soupeřem. Byl jedním z nejlepších keirinových závodníků, jaké kdy Japonsko mělo. Skutečný profesionál na dráze,“ napsal.
Fušimiho smrt znovu otevřela debatu o bezpečnosti v disciplíně, v níž se chyby často trestají bez možnosti nápravy.
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