Velké sólo debutujícího outsidera. Majitele žlutého trikotu Yatese ale neohrozil

První pyrenejskou etapu 107. ročníku Tour de France vyhrál po sólovém úniku francouzský outsider Nans Peters. Ve žlutém trikotu lídra zůstal i po osmém dni britský cyklista Adam Yates.

Šestadvacetiletý Peters zvítězil při debutu na "Staré dámě" v etapě o délce 141 km z Cazéres-sur-Garonne do Loudenvielle. Na cyklisty čekaly tři vrcholy: dvě horské prémie první kategorie a Port de Balés, první stoupání nejtěžší kategorie na letošní Tour.

"Je to šílené. Bylo úžasné vyhrát loni etapu při první účasti na Giru d'Italia a teď se mi totéž povedlo na Tour. Říkal jsem si, proč bych to tady nezkusil," řekl Peters. Člen týmu AG2R dojel do cíle s náskokem 47 sekund před Lotyšem Tomsem Skujinšem a Španělem Carlosem Veronou.

Z cyklistů jedoucích na celkové pořadí byl nejvýše Slovinec Tadej Pogačar, jenž ve snaze minimalizovat ztrátu z páteční etapy, kdy se ve větru neudržel hlavní skupiny, dojel osamocen devátý šest minut po Petersovi.

Skupina s Yatesem, Slovincem Primožem Rogličem či loňským vítězem Eganem Bernalem z Kolumbie byla v cíli o 40 sekund později. Yates sice v závěrečném stoupání na Col de Peyresourde několikrát z hlavní skupiny odpadl, ale dokázal se vrátit a udržel třísekundový náskok v průběžném pořadí před Rogličem. Pogačar se díky útoku vrátil do elitní desítky na devátou pozici.

Velkým poraženým dne byl Thibault Pinot, jenž prakticky přišel o veškeré šance stát se prvním francouzským vítězem Tour od roku 1985. Lídr týmu Groupama-FDJ odpadl ve stoupání na Port de Balés a dojel hluboko v poli poražených.

"Prostě jsem nemohl šlapat, tak to prostě bylo. Omlouvám se týmovým kolegům a všem svým fanouškům," uvedl Pinot, jehož trápily bolesti zad po pádu v první etapě. Loni musel třetí muž z Tour 2014 odstoupit kvůli zranění nohy.

Z dvojice Čechů v závodě se dnes dařilo více Janu Hirtovi, jenž dojel s odstupem 25 minut v závěru první stovky a celkově mu patří 91. pozice. Roman Kreuziger je sedm míst za ním.

Před volným pondělím čeká cyklisty ještě jedna pyrenejská etapa z Pau do Laruns, na 153 kilometrech je pět horských prémií.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 8. etapa: Cazéres - Loudenvielle (141 km):

1. Peters (Fr./AG2R La Mondiale) 4:02:12, 2. Skujinš (Lot./Trek-Segafredo), 3. Verona (Šp./Movistar) oba -47, 4. Zakarin (Rus./CCC) -1:09, 5. Powless (USA/EF) -1:41, 6. Hermans (Belg./Israel Start-Up Nation), 7. Pacher (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) oba -3:42, 8. Kragh Andersen (Dán./Sunweb) -4:04, 9. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -6:00, 10. Bardet (Fr./AG2R) -6:38, …98. Hirt (ČR/CCC) -25:23, 121. Kreuziger (ČR/NTT) -32:39.

Průběžné pořadí: 1. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 34:44:52, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -3, 3. Martin (Fr./Cofidis) -9, 4. Bardet -11, 5. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 6. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic), 7. López (Kol./Astana), 8. Urán (Kol./EF) všichni -13, 9. Pogačar -48, 10. Mas (Šp./Movistar) -1:00, …91. Hirt -1:24:23, 98. Kreuziger -1:35:41.