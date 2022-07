Úvodní časovku Tour de France vyhrál Lampaert, obhájce Pogačar byl třetí

Úvodní časovku Tour de France vyhrál překvapivě Belgičan Yves Lampaert a jako první se ve 109. ročníku slavného závodu oblékne do žlutého dresu lídra.

Jezdec stáje Quick-Step Alpha Vinyl porazil na 13,2 kilometru dlouhé mokré trati v centru Kodaně krajana Wouta van Aerta o pět sekund. Slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar zahájil útok na vítězný hattrick třetím místem.

Lídr stáje SAE Team Emirates zaostal za vítězem o sedm sekund, hned na úvod ale získal cenné sekundy na největší rivaly na celkové pořadí. Krajan Primož Roglič na něho ztratil na osmém místě devět sekund, druhý muž loňského ročníku Jonas Vingegaard na sedmé pozici o jednu méně.

"Je to neuvěřitelné, vůbec to nemůžu pochopit. Jedou tady ti nejlepší z nejlepších a já jsem dojel první," radoval se jednatřicetiletý Lampaert z nečekaného triumfu, při němž získal mimo jiné i skalp čtvrtého časovkářského mistra světa Filippa Ganny z Itálie.

V sobotu čeká peloton, v němž poprvé od roku 2018 chybějí čeští jezdci, druhá 202 km dlouhá etapa. Cyklisti zůstanou v Dánsku až do neděle, celkem se letos pojede čtyřmi zeměmi. Vedle Dánska a Francie zavítá Tour také do Belgie a Švýcarska. Peloton čeká více než 3300 kilometrů, než se jezdci dostanou 24. července do cíle v Paříži.

Cyklistický závod Tour de France - 1. etapa (časovka jednotlivců v Kodani, 13,2 km):

1. Lampaert (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 15:17, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -5, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -7, 4. Ganna (It./Ineos Grenadiers) -10, 5. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -13, 6. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 7. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) oba -15, 8. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -16, 9. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -17, 10. Teuns (Belg./Bahrajn Victorious) -20.