Oslabený tým Lotto-Soudal se na Tour nevzdává, Ewan pro něj vyhrál třetí etapu

Mezi prioritami, kterými by se měla v nadcházejícím období zabývat Evropa, jsou podle předsedy české vlády Andreje Babiše jasný postoj k schengenskému prostoru volného pohybu, k západnímu Balkánu a k obchodní dohodě s USA a problémy s Ruskem a Tureckem. Premiér to řekl podle zprávy tiskového úřadu české vlády po účasti na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku.

Fórum, konané každoročně od roku 2009, jeho organizátoři charakterizují jako hlavní mezinárodní konferenci ve střední a jihovýchodní Evropě, která nabízí platformu pro vyjádření a porovnání názorů na moderní společnost a její budoucnost. Letošní ročník fóra se v panelu vedoucích představitelů zaměřil na budoucnost Evropy po brexitu a na dopady pandemie nemoci covid-19.

"Bavili jsme se o tom, co by Evropa měla udělat, a tam si myslím, že v tom máme jasno. Definovat jasně Schengen, definovat jasně, co bude se západním Balkánem, definovat jasně obchodní dohodu se Spojenými státy, vnitřní trh a samozřejmě řešit problémy, které máme s Tureckem, s Ruskem a transatlantickou vazbu," řekl mimo jiné Babiš.