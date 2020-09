"To byl den." Zkušený Polák dojížděl etapu na Tour s husí kůží a v objetí s kolegou

Poslední alpskou etapu Tour de France ovládli cyklisté stáje Ineos Grenadiers, která v posledních pěti letech slavila celkového vítěze.

Po středečním odstoupení loňského šampiona Egana Bernala dnes vybojoval vavřín pro dosud strádající britský tým Polák Michal Kwiatkowski, který projel cílem v objetí s kolegou Ekvádorcem Richardem Carapazem.

O další krok blíž celkovému prvenství je Slovinec Primož Roglič, po 18. etapě stále má k dobru téměř minutu.

Kolegové z úniku Kwiatkowski a Carapaz si poslední kilometry užili v pohodovém tempu, navíc ekvádorský jezdec vybojoval puntíkovaný trikot pro nejlepšího vrchaře.

"To byl den. Nedokážu ani říct, jak jsem vděčný celému týmu a Richardovi," uvedl dojatý Kwiatkowski po prvním individuálním vítězství na Grand Tour.

"Byl to pro nás neuvěřitelný den, na který nikdy nezapomenu. Sice už jsem zažil v cyklistice krásné chvíle, ale tohle je něco nového. Na posledních kilometrech jsem měl husí kůži, protože jsem věděl, že máme velký náskok. Večer to oslavíme, zasloužíme si to," řekl třicetiletý mistr světa v závodu s hromadným startem z roku 2014.

S Carapazem se postarali o vzpruhu pro tým Ineos, jehož dosavadní trápení vyvrcholilo středečním odstoupení Bernala. "Byl fakt smutný, když odjížděl, ale popřál nám hodně štěstí. Snad si to u televize užil," dodal Kwiatkowski.

Roglič v poslední horské bitvě s pěti prémiemi na trase dlouhé 175 km bez problémů uhájil vedení. Do cíle dojel čtvrtý po boku hlavního rivala krajana Tadeje Pogačara, ztrátu na duo Ineosu měli 1:53 minuty.

Odstup mezi Rogličem a Pogačarem tři dny před dojezdem v Paříži nadále činí 57 sekund. Třetí celkově je vítěz středeční královské etapy Kolumbijec Miguel Ángel López.

"Máme za sebou náročné dva dny. Zvládli jsme to zase skvěle, takže si můžeme odškrtnout další den. V kopcích se toho může stát hodně, ale obstáli jsme celý tým," řekl Roglič.

Po třech vyčerpávajících dnech v Alpách čeká peloton v pátek rovinatá etapa s šancí pro spurtéry, následovat bude horská časovka, která určí vítěze 107. ročníku Tour. V neděli už se tradičně nezávodí. Kvůli koronaviru bude dojezd závodu sledovat na slavném bulváru Champs-Élysées maximálně 5000 diváků.

"Rozhodne časovka, ale i zítra je třeba být pozorný. Ničím si nemůžeme být jistí," prohlásil Roglič.

Cyklistický závod Tour de France - 18. etapa Méribel - La Roche-sur-Foron (175 km):

1. Kwiatkowski (Pol./Ineos Grenadiers) 4:47:33, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) stejný čas, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -1:51, 4. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 5. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) oba -1:53, 6. Porte (Austr./Trek-Segafredo), 7. Mas (Šp./Movistar), 8. Landa (Šp./Bahrajn-McLaren), 9. Caruso (It./Bahrajn-McLaren), 10. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) všichni -1:54, …24. Hirt (ČR/CCC) -4:34, 148. Kreuziger (ČR/NTT) -31:32.

Průběžné pořadí:

1. Roglič 79:45:30, 2. Pogačar -57, 3. López (Kol./Astana) -1:27, 4. Porte -3:06, 5. Landa -3:28, 6. Mas -4:19, 7. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -5:55, 8. Urán (Kol./EF) -6:05, 9. Dumoulin -7:24, 10. Valverde (Šp./Movistar) -12:12, …68. Hirt -3:24:20, 108. Kreuziger -4:34:22.