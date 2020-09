Slovince zachvátila žlutá horečka. V rodné vísce Pogačara slavili fanoušci společně

Slovinsko prožívá sportovní euforii podobnou té, jakou si Češi pamatují z roku 1998. Dvoumilionový národ dělá všechno možné, aby ukázal jak moc hrdý je na Tadeje Pogačara a Primože Rogliče, první dva muže letošní Tour de France.

Slovinsko bylo na nohách od začátku 107. ročníku "Staré dámy", vždyť Primož Roglič byl pro mnoho cyklistických expertů favoritem číslo jedna. S Tadejem Pogačarem, byť už před Tour platil za obrovský talent, se do souboje o nejvyšší příčky počítalo méně.

Průběh závodu tak pyšnou balkánskou zemi dokonale pobláznil.

Roglič šel na první místo ještě v první polovině Tour a žlutý dres střežil až do časovky v předposlední etapě. Než mu ho vzal o devět let mladší krajan, který předvedl výkon považovaný za možná nejlepší v dějinách cyklistiky. Smazal ztrátu 57 sekund a odsunul favorita na druhé místo.

V Paříži na slavném Champs-Élysées tak stanuli na pódiu pro tři nejlepší cyklisty největšího závodu na světě dva Slovinci. Už v minulém roce na Vueltě byl Roglič první a Pogačar třetí, nicméně Tour posunula tento senzační úkaz do ještě vyšší dimenze.

"Kdybych to sám neviděl, nevěřil bych," žasl slovinský prezident Borut Pahor, jenž přicestoval na nedělní slavnostní ceremoniál do Paříže, aby osobně poblahopřál dvěma cyklistickým hrdinům. Stejně jako stovky dalších Slovinců, kteří přijeli dát najevo svou radost přímo do cíle.

Oslavy ve Slovinsku pak připomínaly to, co se v Česku dělo po triumfu hokejistů na olympijském turnaji v Naganu. Zejména tedy v rodné vísce šampiona Pogačara, v Komendě. Lidé v ulicích, bouchající šampaňské, slovinské vlajky, troubení. A hlavně všude dostatek žluté barvy.

"Byl bych šťastný, i kdyby Tour vyhrál Roglič a Pogačar byl druhý, ale takhle nás to velmi příjemně překvapilo," řekl starosta Komendy Stanislav Poglajen. Malá obec severně od Lublaně nemá oficiálně ani tisíc obyvatel, ale v neděli se tam sjížděli lidé ze širokého okolí.

Dorazili i Rogličovi fanoušci, kteří to měli z jeho rodného Trbovlje zhruba padesát kilometrů. "Na jednu stranu jsme zklamaní, ale na druhou Tadej je také náš," zmínil pro agenturu AFP fanoušek Marko Grilc ve žlutém dresu. "Vyhrál ten silnější," uznal další Rogličův příznivec.

Lidé nejen v Komendě sledovali nedělní dojezd na zahradách a v různých otevřených prostorách. Historický úspěch si chtěli vychutnat společně.

V pondělí se Pogačar dočkal symbolické pocty, když v jeho rodišti došlo k obarvení hlavního kruhového objezdu na žluto, zčásti také na bílo a bílo s červenými puntíky. To jako připomínka faktu, že mladý fenomén vyhrál nejen celkové hodnocení Tour (žlutý dres), ale i soutěž jezdců do 25 let (bílý) a pořadí vrchařů (puntíkovaný).

Meanwhile 2km from Pogacar’s home in Slovenia: Roundabout turned completely yellow 🟡



(📸 by LFR follower) pic.twitter.com/x1w9pmlPZO — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 20, 2020

Žlutá vlajka zavlála vedle té slovinské i na prezidentském paláci a do barvy Tour de France se oděly také některé obchody nebo benzínky.

Slovinská média ocenila výsledek Tour pompézními titulky. "Nejkrásnější souboj ve sportovní historii," napsaly noviny Delo. Titulní strana deníku Ekipa 24 vyšla celá ve žluté barvě s velkým snímkem vítěze Tour na pódiu a jediným slovem: PogaCar. Médium Večer psalo o triumfu, který nesnese srovnání a v budoucnu se mu pravděpodobně nic nevyrovná.

Jenže euforie Slovinců nemusí hned tak skončit. Už v tomto týdnu se totiž v Itálii koná přeložené cyklistické mistrovství světa, muži jedou v pátek časovku a v neděli silniční závod na 259 kilometrů.

Pogačar ani Roglič nechybí v nominaci slovinského týmu a oba si mohou klást znovu jen ty nejvyšší ambice. Na MS se představí i další dva slovinští účastníci letošní Tour Jan Polanc a Luka Mezgec. Z pětice, jež závodila ve Francii, schází pouze Matej Mohorič.

Budou se hrdí Slovinci převlékat ze žluté barvy do duhové kombinace? "Nikdo by se nedivil, kdyby Pogačar vyhrál. A v dresu mistra světa chce jezdit každý," prohlásil cyklistický expert Lubor Tesař.

Je jasné, že u televize bude fandit celá poblázněná země.