Sagan má třetí etapový vavřín. Dres lídra Tour de France uhájil Thomas

před 1 hodinou

Vítězem třinácté etapy Tour de France se stal slovenský cyklista Peter Sagan.

Valence - Slovenský cyklista Peter Sagan si na letošní Tour de France připsal třetí etapové vítězství a vyrovnal tak svá nejlepší vystoupení z let 2012 a 2016. V závěrečném spurtu 13. etapy dnes porazil Nora Alexandera Kristoffa a domácího Arnauda Démareho.

Žlutý dres lídra s přehledem uhájil Brit Geraint Thomas. Po dvou triumfech v předchozích dvou dnech dojel tentokrát v poklidu v hlavním poli na 25. místě. Před kolegou z týmu Sky a obhájcem titulu Chrisem Froomem dál vede o 1:39 minuty.

Kapitán stáje Bora-hansgrohe po třech náročných dnech v horách ovládl sprinterský dojezd 169,5 km dlouhé trati z Bourg d'Oisans do Valence. Sagan zaútočil zezadu a vítězstvím si pojistil vedení v bodovací soutěži. V zeleném dresu nejlepšího sprintera má nyní před Kristoffem náskok 228 bodů.

"Tahle etapa pro nás byla jako kousek zlata. Byla rovinatá a všichni si mohli trochu orazit," řekl osmadvacetiletý Sagan. Sám ale útok na vítězství málem prováhal. "Začal jsem trošku pozdě. Snažil jsem se posunout dopředu a držet se Kristoffova zadního kola. Jsem rád, že to vyšlo," popsal.

V sobotu cyklisty čeká návrat do kopců. Po startu v Saint-Paul-Trois-Chateaux peloton zamíří do Francouzského středohoří, do cíle v Mende musí jezdci překonat čtyři vrchařské prémie nižších kategorií.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 13. etapa (Bourg d'Oisans - Valence, 169,5 km):

1. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 3:45:55, 2. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 3. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 4. Degenkolb (Něm./Trek-Segafredo), 5. Van Avermaet (Belg./BMC), 6. Lampaert (Belg./Quick-Step Floors), 7. Cort Nielsen (Dán./Astana), 8. Pasqualon (It./Wanty-Groupe Gobert), 9. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida), 10. Phinney (USA/EF Education First) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Thomas 53:10:38, 2. Froome (oba Brit./Sky) -1:39, 3. Dumoulin (Niz./Sunweb) -1:50, 4. Roglič (Slovin./LottoNL-Jumbo) -2:46, 5. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) -3:07, 6. Landa (Šp./Movistar) -3:13, 7. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -3:43, 8. Quintana (Kol./Movistar) -4:13, 9. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -5:11, 10. Fuglsang (Dán./Astana) -5:45.