Rakušan Konrad si po úniku v Pyrenejích dojel pro první etapový triumf na Tour

Pyrenejskou 16. etapu Tour de France vyhrál po úniku rakouský cyklista Patrick Konrad a připsal si první vítězství na některém z třítýdenních závodů. V čele celkového pořadí dnešní etapa dlouhá 169 kilometrů, kterou jezdcům ztížily déšť a vítr, změnu nepřinesla.

Slovinský lídr závodu Tadej Pogačar přijel do cíle v Saint-Gaudens se ztrátou téměř 14 minut ve skupině se svými největšími soupeři a dál míří za obhajobou vítězství.

Konrad dojel minulou sobotu druhý za Nizozemcem Baukem Mollemou, tentokrát už se dočkal životního úspěchu. Devětadvacetiletý rakouský šampion nastoupil společníkům z úniku Belgičanovi Janu Bakelantsovi a Francouzi Fabienu Doubeyovi 36 kilometrů před cílem ve stoupání do průsmyku Portet d’Aspet a po následném dlouhém sjezdu a ještě jednom menším kopci vyhrál s náskokem 42 sekund.

"Byl jsem už ve třech únicích a pokaždé jsem čekal příliš dlouho. Ti, co po úniku vyhráli, Matej Mohorič nebo Bauke Mollema, zaútočili hodně brzy a inspiroval jsem se tím. Rozhodl jsem se, že to vezmu do svých rukou," řekl Konrad novinářům. "To vítězství věnuji rodině, přátelům a týmu, který mi vždycky důvěřoval. Vyhrál jsem v mistrovském dresu, na to jsem opravdu pyšný," liboval si jezdec stáje Bora-Hansgrohe.

Na mokru zdárně zvládl stejně jako jeho pronásledovatelé sjezd z 1066 metrů vysokého průsmyku, v němž přišel v roce 1995 po pádu o život Ital Fabio Casartelli. Etapové prvenství vybojoval Konrad jako třetí rakouský jezdec po Maxi Bullovi a Georgu Totschnigovi.

Konrada v závěrečných kilometrech stíhala dvojice David Gaudu, Sonny Colbrelli, na kterou se těsně před cílem dotáhla další skupinka. Ital Colbrelli ve spurtu druhé místo uhájil, Francouz Gaudu pódiové umístění neudržel. Třetí skončil Australan Michael Matthews.

Pogačar dojel čtrnáctý a dál vede o více než pět minut před Kolumbijcem Rigobertem Uránem. Český cyklista Petr Vakoč na 80. místě ztratil přes 16 minut.

V první desítce nenastala žádná změna, což může změnit středeční etapa s třemi náročnými stoupáními, kterým dominuje závěrečný výjezd na Col du Portet do výšky 2215 metrů.

"Mí soupeři se určitě soustředili na zítřek, kdy to všichni budou zkoušet, protože to bude nejtěžší den na Tour. Jestli na tom bude zítra někdo opravdu dobře, může hodně získat oproti těm, co se budou trápit," řekl Pogačar k etapě dlouhé 178,4 km.

Cyklistický závod Tour de France - 16. etapa Pas de la Case - Saint-Gaudens (169 km):

1. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) 4:01:59, 2. Colbrelli (It./Bahrain Victorious), 3. Matthews (Austr./BikeExchange), 4. Périchon (Fr./Cofidis), 5. Bonnamour (Fr./B&B Hotels p/b KTM), 6. Aranburu (Šp./Astana-Premier Tech) všichni -42, 7. Skujinš (Lot./Trek-Segafredo), 8. Bakelants (Belg./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) oba -45, 9. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -47, 10. Rota (It./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) -1:03, …80. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -16:42.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 66:23:06, 2. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -5:18, 3. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -5:32, 4. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -5:33, 5. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -5:58, 6. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -6:16, 7. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) -7:01, 8. Mas (Šp./Movistar) -7:11, 9. G. Martin (Fr./Cofidis) -8:02, 10. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -10:59, …118. Vakoč -2:49:41.