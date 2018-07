Saganův rok: Od chybné diskvalifikace z loňské Tour až po vítězné jaro

před 1 hodinou

Peter Sagan byl před rokem vyloučen z Tour za kolizi s Markem Cavendishem. V následujících měsících ale ukázal, že je stále spurtérskou jedničkou.

Blog Štěpána Straky - Vraťme se do nejdiskutovanějšího momentu loňské Tour de France, možná i celé cyklistické sezóny 2017. Na dojezd rovinaté čtvrté etapy do Vitellu čekají milióny fanoušků po celém světě. Po dostižení osamoceného uprchlíka Belgičana van Keirsbulcka je na řadě spurtérský dojezd.

Peter Sagan je po vítězství v klasikářkém finále předchozí etapy do Longwy na koni. Pouští se do spurtérské vřavy o další triumf a body do soutěže o zelený dres. Napětí situace zvyšuje první pád, za kterým končí největší favorit dne Marcel Kittel. Otvírá se šance dalším. Arnaud Démare se protáhne mezi spurtujícím Norem Kristoffem a domácím Bouhannim. Vlna se přenáší k Saganovi, okolo kterého se snaží podél bariéry protáhnout Cavendish. Sagan instiktivně vytrčí pravý loket a slavný spurtér týmu Dimension Data končí v kotrmelcích na zemi. Kousek za ním se z asfaltu sbírá i Degenkolb a Swift.

Zatímco Francie jásá z vítězství domácího šampiona, jury zasedá. První verdikt je tvrdý, ale snesitelný. Sagan je odsunut na 115. místo v etapě, penalizován 30 sekundami v celkové klasifikaci a hned 80 body v bodovací soutěži. Už to vyvolá velkou reakci u fanoušků úřadujícího mistra světa.

S negativní vlnou po oznámení o vyloučení Sagana ze závodu se však nedá srovnat nic. Sociální sítě zaplavují příspěvky hashtagem #NoSaganNoTour, novináři si nevědí rady jak situaci komentovat, odborníci, bývalý i současní profesionálové mají různé názory a samotný Sagan mlčí až do dalšího rána.

Tým Bora-Hansgrohe přistupuje k celému incidentu sportovně. Sagana uklidí od největšího humbuku a čeká až emoce utuchnou. Ve skromném prohlášení se Sagan Cavendishovi omlouvá a v klidu opouští dějiště největšího závodu světa. Cavendish se zraněním na Tour končí také, skrz Twitter si oba vymění jen slova sympatie a život jde dál. Pro fanoušky nejobletovanějšího cyklisty současnosti však ani zdaleka…

Trojnásobný mistr světa

Ačkoliv z Tour 2017 už žádné vítězství Sagan nepřiveze a zelený dres neobhájí, motivace do zbytku sezóny je obrovská. Znovu obhájit titul mistra světa. Trať v norském Bergenu je naprosto ideální pro rychlé klasikáře Saganova ražení. Alternativní program čítá závody Okolo Polska a Eneco Tour na území Beneluxu. Z obou týdenních závodů si Sagan přiváží etapová vítězství a na jednorázovce kategorie World Tour v Québecu poráží Van Avermaeta i Matthewse, očekávané rivaly pro Bergen.

Na den D je slovenský fenomén evidentně skvěle připraven. Bergenský okruh obklopují tisíce fanoušků. S každým dalším kolem je pravděpodobnější varianta spurtérského dojezdu. Když pak Sagan na cílové pásce překonává domácího favorita Kristoffa, svět mu opět leží u nohou. Na zelený dres se zapomíná, vždyť milovaný Peťo je potřetí za sebou duhový!

Sezóna 2018 začíná v Austrálii. Tradičním otvírákem Tour Down Under. Každý spurtér potřebuje vyhrát v nové sezóně co nejdřív. Uklidnění přichází ve čtvrté etapě, duhový dres je pokřtěn a jede se zpět do Evropy. Tirreno-Adriatico, skvělá příprava na první monument sezóny Milano-San Remo, je dost smolná. Tři druhá místa prostě naštvou, ale forma se zdá být solidní. A je to tady. Série jarních klasik vrcholící po šesti týdnech na Paříž-Roubaix.

Milano-San Remo je galapředstavením Vincenza Nibaliho, který geniálním tahem na kopci pár kilometrů před cílem překvapuje peloton plný spurtérů a v cíli rozjásá tiffosi. Sagan finišuje šestý. Slavná Primavera tak stále na dlouhém seznamu Slovákových úspěchů schází. To pravé klasikářské jaro ale začíná v Belgii. Z nepřeberného množství různě prestižních závodů Mistr světa volí nejdřív E3 Harelbeke. Jenže do roku 2018 vstupuje v neuvěřitelné fazóně sestava Quick-Step Floors. E3 Harelbeke je kořistí jejich motorového Holanďana Nikkiho Terpstry, který dotahuje 70 kilometrů dlouhý útok za hustého deště vítězně do cíle.

Sagan finišuje promrzlý na 26. pozici. Náročný fanoušek majitele už 106 vítězství je trochu neklidný.

Skvělé vítězství v Roubaix

Sagan však odpovídá jako šampión. Vítězstvím. Tentokrát potřetí za sebou na závodu Gent-Wevelgem, kde navíc ve spurtu poráží spurtéra Quick-Stepu Vivianiho. Do dalšího monumentu roku Okolo Flander, závodu který vyhrál v roce 2016, tak Sagan může jít s dobrou náladou. Jenže je tu opět Quick-Step a opět Terpstra.

V den vlámské modly je vysoký vítěz Roubaix 2014 opravdu nechytatelný a vyhrává zaslouženě. O týden později už je zase všechno jinak. Jakoby si Peter nechával to nejlepší na klasiku s velkým K - Paříž-Roubaix. Poté co Quick-Step vystřílí téměř všechny náboje přichází rozhodující úder muže v duhových barvách. Do cíle sice zbývá stále 55 km, ale riskantní útok vychází perfektně když Sagan dojíždí uniknuvší skupinku a z té začne spolupracovat Švýcar týmu Ag2r Silvain Dillier. Konečně mu někdo střídá bez kalkulací a poctivě se točí až k velodromu v Roubaix, kde Sagan vítězí ve spurtu dvojice. A svět mu opět leží u nohou.

Co dál? Vyřídit si nesplacené účty s Tour de France? Ano. Na Tour Peter Sagan přijíždí vyhrávat etapy a získat opět zelený dres. Speciálně lákavá je 9.etapa do Roubaix. Místa jeho posledního monumentálního úspěchu. Na trati bude ležet hned 15 sektorů dlažby o celkové délce 21 km. Pro lídra týmu Bora-Hansgrohe to bude malá obhajoba jeho jarního triumfu. Peter Sagan však i do této etapy může vstoupit naprosto klidný. Opravdu nemusí nikomu nic dokazovat.