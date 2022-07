Pogačar na obávané kostkové etapě Tour stáhl náskok Van Aerta

Obávanou pátou etapu Tour de France s úseky na kostkách vyhrál Australan Simon Clarke. Žlutý dres lídra uhájil belgický cyklista Wout van Aert, jenž dorazil do Arenbergu ve skupině se ztrátou 64 sekund. Z hlavních favoritů zvládl nejlépe hektický den obhájce prvenství Tadej Pogačar, odstup na Van Aerta stáhl na 19 sekund.

Pátá etapa naplnila předpoklady: byla plná pádů, zvratů, ztrát favoritů a přinesla i první úspěšný únik. Peloton čekalo na kostkách jedenáct úseků o celkové délce 19,4 kilometru. Ve spurtu dvou uprchlíků ze čtyřčlenné skupinky slavil premiérový triumf na Tour v téměř 36 letech Clarke z týmu Israel-Premier Tech, těsně druhý skončil nizozemský jezdec Taco van der Hoorn.

"Na konci už jsem měl křeče a nevěřil, že ze sebe vydoluju takhle skvělý výkon. Sprint byl hrozně dlouhý, ale využil jsem svých zkušeností," řekl Clarke. "V zimě jsem neměl žádný tým, proto jsem netušil, co mi sezona přinese. Ráno mi šéf říkal, že by to mohl být můj den," dodal.

Van Aert si prožil několik nepříjemností. Zhruba 100 km před cílem se ocitl na zemi, při stíhací jízdě málem naboural do auta. "Moc už jsem na žlutý dres nemyslel, takže jsem překvapený. Před kostkami jsem se necítil moc dobře, celý den se nám nepovedl," uvedl člen stáje Jumbo-Visma. Primož Roglič totiž i vinou pádu ztrácí už dvě a půl minuty, Jonase Vingegaarda zase trápily technické problémy.

Pogačar zvládl bláznivý den z favoritů na celkové vítězství nejlépe. V etapě skončil sedmý s odstupem 51 sekund na Clarkea a potvrdil skvělou formu před vjezdem do hor. Ještě předtím ve čtvrtek cyklisty čeká nejdelší etapa 109. ročníku s 220 kilometry. Start je v Belgii a kopcovitá trať povede z Binche do francouzského Longwy.

Cyklistický závod Tour de France - 5. etapa (Lille - Arenberg, 157 km):

1. Clarke (Austr./Israel-Premier Tech) 3:13:35, 2. Van der Hoorn (Niz./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) stejný čas, 3. Boasson Hagen (Nor./TotalEnergies) -2, 4. Powless (USA/EF Education-EasyPost) -4, 5. Cort (Dán./EF Education-EasyPost) -30, 6. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 7. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) oba -51, 8. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 9. Jakobsen (Niz./Quick-Step Alpha Vinyl), 10. Mozzato (It./B&B Hotels-KTM) všichni -1:04.

Průběžné pořadí: 1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 16:17:22, 2. Powless -13, 3. Boasson Hagen -14, 4. Pogačar -19, 5. Lampaert (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) -25, 6. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) -36, 7. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -40, 8. A. Yates -48, 9. Pidcock -49, 10. Thomas (všichni Brit./Ineos Grenadiers) -50.