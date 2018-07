Náhlé vyřešení Froomeova případu rozvíří spekulace, říká Tesař. Na Tour favorizuje Nibaliho

před 1 hodinou

Pořadatelé Tour de France postrašili tým Sky prohlášením, že kvůli nevyřešenému dopingovému případu nehodlají na start závodu připustit úřadujícího šampiona Chrise Froomea. O den později už přispěchala Mezinárodní cyklistická unie s tím, že je Froome nevinný. Takový postup udivil také bývalého dráhového a silničního cyklistu Lubora Tesaře. Jak reagoval? Co soudí pár dní před startem závodu? Čtěte v rozhovoru Aktuálně.cz.

Světová antidopingová agentura (WADA) a Mezinárodní cyklistická unie (UCI) uzavřely případ Chrise Froomea. Jaký z toho máte pocit?

Já pořádně nevím, jak se k tomu postavit. Zase to nahrává spekulacím. Jedním z mála práv pořadatele závodu je pozvat si na start závodníky, které chce, a odmítnout ty, které nechce. Pořadatelé Tour de France toho práva využili, v tu chvíli všichni zjistili, že jim teče do bot, a najednou případ, který se táhne tři čtvrtě roku, dokázali vyřešit za jeden den.

Froome údajně stavěl obhajobu na poruše ledvin, která mu vyšší hladinu salbutamolu v krvi na Vueltě způsobila, UCI zveřejňovat detaily nechce. Dá se to zvenčí nějak okomentovat?

Nejsem lékař a tohle bych nechal odborníkům. Ale z mého laického pohledu a z pohledu člověka, který se v profi pelotonu nějaká léta pohyboval, to zavdalo podnět ke spekulacím. Úplně zbytečně. Pokud se to dalo vyřešit tak rychle, mělo to být vyřešené dávno. Nemuselo se řešit, jestli Froome nepřijde o triumf z Gira, když tam vyhraje, a podobně. Ani nedokážu říct, kdo je na vině. Jestli UCI, WADA, nebo Froome a Sky.

Froomeova kauza rozlítila cyklistický svět, pětinásobný vítěz Tour Bernard Hinault vyzýval k bojkotu. Asi nelze příliš očekávat, že se náhlým rozhodnutím ve prospěch Brita napjatá situace zklidní, že?

Když někoho přitlačíte do kouta a najednou jde vyřešit něco, co nešlo během tři čtvrtě roku, a hlavně dost zajímavým způsobem, na zklidnění to nepřidá. Nechápu to. Roman Kreuziger stál tři čtvrtě roku jen kvůli nesrovnalosti ve vzorcích, ani neměl pozitivní nález. Nemohl závodit a vyhrožovali mu, že dostane vyšší trest. Zato Chris Froome měl vzorek pozitivní a závodit mohl. Je neštěstí sportu a dopingu, když se to začne řešit u civilních soudů a jinde než na poli sportovní arbitráže.

Očekáváte, že někteří závodníci dají svůj případný nesouhlas s vývojem toho případu najevo přímo v pelotonu během závodu?

Neočekávám to. Teď nechci nikoho urážet, já jsem Tour de France nikdy nejel, ale zdá se mi, že dneska jsou závodníci jako stádo ovcí. Jdou za svým lídrem, řeší si svoje záležitosti a málokdo se pozastaví nad něčím jiným. Když bylo dříve něco nefér, dali to závodníkovi nebo týmu najevo hlavně staří mazáci. Dneska to už takhle nefunguje.

Je pro vás Froome favoritem na páté vítězství Tour de France, jímž by se zařadil k Hinaultovi, Merckxovi, Indurainovi a Anquetilovi?

Z mého pohledu by měl být největším favoritem Vincenzo Nibali, byl bych i rád. Ale je těžké to odhadovat. Chystal se Nairo Quintana, jenže v týmu Movistar jsou i další hvězdy Alejandro Valverde a Mikel Landa. Na jednu stranu je super mít tři lídry, ale na druhou stranu jsou to tři kohouti na jednom smetišti. Valverde se před lety obětoval pro Quintanu, až když mohli něco zvrátit, do té doby jel spíš na sebe. Sky má v tomhle výhodu, od začátku do konce se pojede jasně na Chrise Froomea.

Spolupráce Mikela Landy s Froomem v týmu Sky nebyla na loňské Tour zrovna ukázková, Alejandro Valverde odstoupil hned zkraje.

Quintana by měl být lídrem, ale nesmí ztratit na rovinách, kde mohou získat právě Valverde i Landa. Na větru a na kostkách jsou lepší. Jakmile Quintana trochu ztratí, bude to mezi nimi na ostří nože. Musí to být pro Quintanu psychicky ještě náročnější než pro Froomea. On je lídr, nese zodpovědnost za výsledek, musí udělat všechno, ale Quintana musí v prvních etapách bojovat ještě uvnitř svého týmu. Možná se mýlím, ale tuším, že by Quintanovi kvůli tomu mohly chybět síly v posledním týdnu, kdy by měl být nejsilnější. Může se to projevit, na druhou stranu Chris Froome má zase v nohách vítězné Giro.

Na Giru bojoval s Froomem hlavně Tom Dumoulin a chystá se Brita vyzvat ve Francii. Může Dumoulin patřit do skupiny spolufavoritů?

Tom je naprostý fenomén, pro mě je radost na něj pohledět. Má skvělou časovku, výborně na kole sedí a umí sám dobře reagovat a přemýšlet. Přijde mi fajn, že tam takový závodník je a boří mýty. Na Vueltě se v roce 2015 oblékl do červeného dresu pro lídra a všichni čekali, jak odpadne, protože je jen časovkář. A on se držel, držel, skoro až do konce. Je to člověk s velkou budoucností, někdy Tour de France určitě vyhraje.

Strašákem závodu je patnáct sektorů na kostkách v deváté etapě do Roubaix. Před čtyřmi lety je zvládl výborně pozdější vítěz Vincenzo Nibali, zatímco Froomea odrovnaly. Dá se na nich nahnat čas?

Na kostkách záleží na síle týmu, ač se to nezdá. Lídr by měl v průběhu závodu i šetřit, není to o tom, že se bude v každé etapě tlačit dopředu. Neměl by si na kostkách hrabat, ne moc často. Nibalimu tenkrát hrozně pomohli parťáci z Astany, bohužel letos tak silný tým (Bahrain-Merida, pozn. red.) nemá. Ale rád bych se mýlil.

Začátek Tour bývá tradičně o soubojích spurtérů. První by měla být dost větrná a mohla by vyhovovat Peteru Saganovi. Souhlasíte?

První etapa vede hodně podél moře, kde hrozí terezíny (situace, při níž silný boční vítr odtrhne část závodníků od čela pelotonu, pozn. red.). Bude to strašně nervózní. Jde o žlutý dres mezi sprintery a každý tým bude chtít mít vpředu své lídry, aby neztratili. Očekávám, že to bude divoké, asi budou i pády. Doufám, že to hned zpočátku nevyselektuje některého z aspirantů na výhru. Nesmíme zapomínat ani na Richieho Portea nebo starého lišáka Rigoberta Urána, který číhá na svou šanci.

Mohl by se s nejlepšími držet znovu Romain Bardet, třetí muž z loňska? Jeho tým AG2R se před rokem blýskl aktivním pojetím.

Romain byl vynikající, jen je u něj škoda, že má vždy nějaký výpadek. Ztrácí tím šanci na celkovou výhru, navíc je jeho slabinou časovka.

Bude mít Peter Sagan pořád zvýšenou motivaci kvůli loňskému přísnému vyřazení po srážce s Markem Cavendishem?

Jeho chuť je pořád obrovská, na vlastní oči jsem to viděl nedávno na mistrovství České republiky a Slovenska v Plzni, kde bylo vidět, že ten kluk je oproti zbytku českého a slovenského pelotonu jako z jiné galaxie. Tím se nechci dotknout Romana Kreuzigera, Zdeňka Štybara ani kluků z Elkovu, kteří jeli výborně týmově, nebo Josefa Černého, který zajel skvěle závod Okolo Slovinska a stal se domácím mistrem v časovce.

Češi budou poprvé od roku 2012 na Tour chybět, ale asi podle toho nelze spravedlivě hodnotit úroveň české cyklistiky. Mám pravdu?

Neřekl bych, že kvalita je horší. Leo König je dlouhodobě indisponovaný zdravotně, Honza Bárta odešel z World Tour týmu, nějak se to sešlo. Petr Vakoč je zraněný, Zdeněk Štybar měl dobrou formu, ale něco malinko mu chybělo. Navíc po Giru nemůže jet i Tour, v tom týmu je 25 závodníků a většina chce jet Tour. Roman Kreuziger měl také vynikající jaro, Yatesovi pomohl na Giru, i když to nakonec nevyšlo. Přestože máme závodníky v těch nejlepších týmech, nelze očekávat automatickou účast na Tour.

Vedle kostek se letos vrací také 21 ostrých zatáček na Alpe d'Huez a mluví se o 17. horské etapě v Pyrenejích dlouhé pouze 65 kilometrů. Na co se pár dní před startem závodu nejvíce těšíte?

Na tuto etapu se těším strašně moc. Je to taková bodovačka v horách na 65 kilometrů, bude to nálož a velmi atraktivní etapa pro diváky. Pokud to nebude příliš spoutané taktikou, protože v té době už bude něco nějak rozhodnuto a závodníci budou třeba vědět, že tady nic moc nezískají. Je fajn, když někdo z lídrů na začátku trochu ztratí a musí dohánět. Nikomu to nepřeju, ale závodu to dodá v jednotlivých etapách větší náboj.