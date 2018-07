Zkrotí velká ega a proženou Froomea, anebo se zevnitř rozloží? Movistar přivezl trojici lídrů

před 1 hodinou

Španělská stáj Movistar sáhla k nevídanému tahu, letošní Tour de France zahájí se třemi lídry a až čas ukáže, kdo z nich je na tom nejlépe. Sestava Nairo Quintana, Mikel Landa a Alejandro Valverde vypadá na papíře úžasně, ale nabízí se otázka, zdali bude spolupráce tří závodníků na celkové pořadí fungovat.

Noirmoutier-en-l'Île - Taktika týmu Movistar pro letošní Tour de France se naprosto vymyká cyklistickým zvyklostem posledních let. Španělská stáj odstartuje do závodu se třemi lídry. Se třemi závodníky na celkové pořadí. Jsou jimi Nairo Quintana, Mikel Landa a Alejandro Valverde.

Na první pohled nesmírně silné složení však vzbuzuje logickou otázku. Obětují se tři velké osobnosti pro blaho týmu? Odpovědi se různí. "Je to naše velká výhoda. Nemáme jen plán A, ale také možnosti B a C," říká generální manažer Movistaru Eusébio Unzué a svému týmu věří.

Opačný názor? Tři kohouti na jednom smetišti, to nemůže dělat dobrotu. "Mohla by to být výhoda týmu Sky, který pojede od začátku do konce na Chrise Froomea," přemítá bývalý cyklista Lubor Tesař. "Jezdci Movistaru musí zkraje bojovat mezi sebou a síly jim pak mohou chybět," dodává.

Bývalá stáj legendárního Miguela Induraina čeká na vítězství z Tour už 12 let a letos cítí velkou šanci. Právoplatného lídra vyselektuje nejspíš po devíti etapách, před vjezdem do Alp. "Počkáme si na první odpočinkový den, abychom rozhodli, kdo je nejlepší," přibližuje Unzué.

Před startem závodu zvládli Quintana, Landa a Valverde natočit mnoho reklamních spotů, na společných fotkách v líbivých blankytně modrých dresech hýřili úsměvy, přijali přirovnání ke Třem mušketýrům. Třítýdenní závod prověří, jestli nešlo jen o pózu. Jestli se trio opravdu sladilo.

Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tři hvězdy a šéf Movistaru:

Snaha o double se Quintanovi vymstila

Jakkoli vážně a věrohodně působí řeči o třech lídrech, nejblíže k postu jedničky má přeci jen Nairo Quintana. V Movistaru je už od roku 2012, třikrát byl na Tour na pódiu a před pěti lety se stal nejlepším vrchařem.

Jeho problémem však mohou být vítr a roviny. Pro osmadvacetiletého Kolumbijce bude klíčové, aby v prvním týdnu příliš neztratil a do kopců vjížděl v kontaktu s nejlepšími. Tam už to "Kondor" umí rozbalit, ačkoli před rokem ve Francii vybouchl a skončil mimo elitní desítku.

Quintana a Movistar si vloni ukousli velké sousto, když cílili na celkové pořadí jak na Giru, kde skončil 166 centimetrů vysoký cyklista druhý, tak na Tour, kde mu zcela došly síly. Letos dorazil Quintana odpočatější, za první polovinu sezony toho tolik neodjel a na Tour se chystal v Kolumbii.

Na etapovém závodě v Katalánsku nestačil na kolegu Valverdeho, v Baskicku prohrál zase s Landou, ale hlavu si z toho nedělal. Prioritou je Tour a snaha o zkompletování tří velkých triumfů. Quintana už opanoval Giro (2014) i Vueltu (2016) a teď chce stanout nejvýše také v Paříži.

Landa byl před rokem schopný bojovat s Froomem

Když Movistar ohlásil na letošní rok příchod Mikela Landy, neskákal z toho Quintana dva metry vysoko. Přibyl mu konkurent, který po loňské Tour a odchodu ze Sky prohlašoval, že už nechce nikde dělat dvojku. Oplýval dost možná lepší formou než Froome, ale musel se podřídit.

V Pyrenejích se Landa při loňské Tour od Froomea odtrhl a bojoval o prvenství v dvanácté etapě. Froome si prošel krizí a do žlutého dresu se převlékl Fabio Aru. V alpské etapě na Izoard Landa svého lídra dlouho táhl, ale pak znovu zaútočil. Nicméně Froome si situaci pohlídal sám.

V poslední horské etapě si udržel náskok a potřetí v řadě Tour vyhrál, naopak Landa skončil po časovce a dojezdu do Paříže jedinou sekundu za třetím Romainem Bardetem. "Na Izoardu jsem měl na lepší výkon, nemusel jsem tam ztratit 12 sekund," litoval osmadvacetiletý Bask.

V Astaně pomáhal Aruovi a na Giru 2015 skončil za ním na třetím místě. To je dosud jediné pódiové umístění Landy z Grand Tours, přičemž vloni ve Francii mohl přidat další. "Byl jsem hodně naštvaný. Obětoval jsem se, ale týmu to nebylo k ničemu," vracel se k etapě na Izoard.

Landy se před rokem zastal třeba trojnásobný vítěz Tour Greg LeMond. "Kdybych byl Landa, jel bych na celkovou výhru. V cyklistice se nedávají žádné dárečky. Vypadal mnohem silnější než Chris (Froome), bude se s tím odsunutím smiřovat dlouho," poznamenal slavný Američan.

Pokud bude Landa muset i letos jet na výsledek Quintany či případně Valverdeho, bude zajímavé sledovat jeho chování. "Všichni se navzájem respektujeme a rozumíme si. Mohli bychom mít nejsilnější tým na Tour," prohlašuje vítěz tří etap z Gira a jednoho úseku na Vueltě.

Mazák Valverde je po roce ve vynikající formě

Zapomínat by se nemělo ani na třetího lídra Alejandra Valverdeho. V 38 letech je (po Franku Pellizottim) druhým nejstarším účastníkem Tour a tím pravým mazákem. Pro Movistar znamená záruku klidu a zkušeného jezdce do rozhodujících okamžiků. Umí na rovině i v horách.

Už vloni měl před Tour vynikající formu, ale závod pro něj skončil hned v prologu. Hrůzným pádem a frakturou čéšky. Z těžkého zranění se přesto rychle vyhrabala a letos opět září. Vždyť Valverde triumfoval na čtyřech etapových podnicích v Katalánsku, Okcitánii, Abú Zabí i ve Valencii.

Jak vidí "Pan Neporazitelný" šance Movistaru na Tour? "Vycházíme spolu dobře a problémy uvnitř mít nebudeme," slibuje. "Můžete mít dobré nohy, ale tým je všechno. Můžeme se v útočení vystřídat a znejistit soupeře. Nevím, jestli vyhrajeme, ale o zábavu se postaráme," tvrdí Valverde.

"Největším favoritem je Froome, ale na Giru nebyl tak dominantní. Má určité slabiny, bude to otevřené. Budeme si muset hlídat také další jezdce, jako jsou Roglič, Porte, Dumoulin, Nibali, Bardet nebo Urán," upozorňuje Španěl, který skončil na Tour třetí před třemi lety.

Tři tahouny doplňuje v týmu Movistar mimořádně zkušené kvarteto José Joaquín Rojas, Andrey Amador, Daniele Benatti, a Imanol Erviti, jež má dohromady na kontě 66 startů v závodech Grand Tours. Osmým členem je čtyřiadvacetiletý domestik do kopců Marc Soler.

Dokáže skvadra Movistaru konkurovat týmu Sky s Chrisem Froomem? Napoví už první týden s větrnou první etapou nebo týmovou časovkou.