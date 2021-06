Všechny zaskočil a je blíž legendě. Cavendish vyhrál na Tour čtvrtou etapu

Šestatřicetiletý britský cyklista Mark Cavendish uspěl při návratu na Tour de France po třech letech v hromadném spurtu a vybojoval 31. etapové vítězství ve slavném závodu v kariéře. Žlutý dres ve sprinterském dojezdu 150,4 km dlouhé čtvrté etapy, která se tentokrát obešla bez pádů, uhájil Mathieu van der Poel.

"Vůbec nevím, co říct," soukal ze sebe dojatý Cavendish v cíli. "Už jen to, že tady jsem, je dost mimořádné. Nevěděl jsem, že ještě bude nějaký comeback. Myslel jsem, že už se sem nikdy nevrátím, ale hvězdy to nějak zařídily," dodal veterán, jenž se už vloni chystal ukončit kariéru.

Cavendish se dostal do nominace týmu Deceuninck-Quick Step až na poslední chvíli za Sama Bennetta a ve finiši dnes všechny zaskočil. Druhý nejúspěšnější cyklista historie Tour se tak znovu přiblížil belgické legendě Eddymu Merckxovi, který má na kontě 34 triumfů.

V cílové rovince, v níž peloton na poslední chvíli dostihl uprchlíka Brenta Van Moera, porazil Cavendish domácího Nacera Bouhanniho a Jaspera Philipsena z Belgie. Bývalý mistr světa, jenž v této sezoně nabral druhý dech, se dočkal etapového vavřínu na nejslavnějším závodu světa poprvé od roku 2016. Premiérovou výhru na Tour slavil už před 13 lety.

"Netušili jsme, že se tam dostaneme, ale je vidět, jaký je tohle tým. Tolik lidí mi už nevěřilo, ale tihle chlapi ano," chválil Cavendish týmové kolegy i vedení stáje, s níž se v prosinci dohodl na angažmá. V dubnu se pak po tříletém půstu dočkal etapového vítězství v závodu Kolem Turecka.

Cyklisté zahájili dnešní etapu protestem proti pořadatelům, kteří podle nich při plánování trasy závodu neberou dostatečně v potaz bezpečnost jezdců. Po startu z Redonu vyrazil peloton pomalým tempem a po necelém kilometru na pokyn německého sprintera Andrého Greipela zastavil. Cyklisté zůstali stát zhruba minutu, než znovu nasedli na kola.

Jezdci nejsou po zkušenostech z úvodních tří etap, které poznamenala řada ošklivých pádů, spokojeni především s bezpečností dojezdů a vedením trasy po úzkých cestách. Především v úvodu Tour, kdy je v pelotonu mezi jezdci velká nervozita, na nich docházelo ke kolizím s vážnými následky.

Na zemi při nich skončili i favorité na celkové prvenství Geraint Thomas či Primož Roglič, kteří ale se šrámy pokračují dál. Pro elitního sprintera Caleba Ewana, který si v pondělí při pádu ve finiši zlomil na čtyřikrát klíční kost, už naopak 108. ročník skončil a musí na operaci.

Zlomeninu klíční kosti z jiného karambolu má i jeden z Rogličových klíčových domestiků Robert Gesink. Stejné zranění a navrch otřes mozku utrpěl v pondělí také Australan Jack Haig. Celkem už ze závodu odstoupilo sedm jezdců.

"Cítím se, jako bychom jeli už dva týdny - psychicky i fyzicky. Skoro všichni už máme nějaké odřeniny," řekl německý cyklista Tomy Martin, podle něhož jeho týmový lídr Roglič připomíná kvůli množství náplastí a obvazů mumii.

Van der Poel drží po klidnějším průběhu dnešního dne v čele průběžného pořadí dál náskok osmi sekund před mistrem světa Julianem Alaphilippem. Třetí je s odstupem 31 sekund Richard Carapaz. Ve středu se ale boj o žlutý dres zdramatizuje, na programu je časovka jednotlivců na 27,2 km.

Jediný český cyklista v závodě Petr Vakoč, jenž byl stejně jako v minulých etapách vidět při práci v čele pelotonu, dojel s odstupem minuty a půl za vítězem. Celkově mu patří 134. místo.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 4. etapa: Redon - Fougéres (150,5 km):

1. Cavendish (Brit./Deceuninck-Quick-Step) 3:20:17 hod., 2. Bouhanni (Fr./Arkéa-Samsic), 3. Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix), 4. Matthews (Austr./BikeExchange), 5. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 6. Bol (Niz./DSM), 7. Laporte (Fr./Cofidis), 8. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 9. Van Poppel (Niz./Intermarché-Wanty-Gobert), 10. Greipel (Něm./Israel Start-Up Nation) všichni stejný čas, …168. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -1:33.

Průběžné pořadí: 1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 12:58:25, 2. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) -8, 3. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 4. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) oba -31, 5. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -38, 6. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -39, 7. Mas (Šp./Movistar), 8. Quintana (Kol./Arkea-Samsic) oba -40, 9. Latour (Fr./TotalEnergies) -45, 10. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -52, …134. Vakoč -21:07.