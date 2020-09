Lucenko slavil po úniku premiérový triumf na Tour, dál vede Yates

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ve čtvrtek prohlásil, že Poláci a Němci diskutovali o podvrhnutí otravy vůdce ruské opozice Alexeje Navalného s cílem odradit ruského prezidenta Vladimira Putina od zasahování v Bělorusku. Svědčí o tom podle něj údajně zachycený rozhovor mezi "představiteli Varšavy a Berlína".

Lukašenko to podle agentury TASS řekl při setkání s ruským premiérem Michailem Mišustinem, který byl v Minsku na návštěvě. Uvedl přitom několik citací ze zmíněného rozhovoru.

"Skupina odborníků připravila, jak jsem to pochopil, pro úřad (německé kancléřky Angely) Merkelové fakta, a možná i prohlášení, které učinila. Udělali to, cituji, 'aby Putina odradili strkat nos do záležitostí Běloruska'," uvedl podle agentury TASS Lukašenko.