Slovinský šampionát na Tour? Jsou na tom nejlíp, míní Tesař. Přeje starému pardálovi

Tour de France, vydání číslo 108, startuje po poledni na pobřeží Atlantiku, kde peloton čeká hned na úvod bezmála 200 kilometrů dlouhá trasa s krátkými prudkými kopci. Celkový triumf obhajuje slovinský mladík Tadej Pogačar, na záda by mu měl dýchat krajan Primož Roglič a silná formace týmu Ineos. Nicméně Lubor Tesař, několikanásobný mistr republiky, má svého tajného favorita.

Na co se před Tour de France nejvíce těšíte? Co je hlavním tahákem?

Těším se na celou Tour. Od začátku by to mělo být zajímavé, první etapy jsou spíš klasikářské než sprinterské, byť třeba Peter Sagan nebo Sonny Colbrelli budou mít šanci. Hned na druhý den bude prudký dojezd na Mur-de-Bretagne. Jinak se obecně čeká na velký souboj Slovinců proti Ineosu, což může nahrávat někomu z druhé vlny. Mohl by se vynořit třeba Rigoberto Urán, který nedávno zajel skvělou časovku v závodě Kolem Švýcarska.

Ta nečitelnost je v poslední letech po době dominance Ineosu příjemným trendem Tour, viďte?

Přesně tak. Ani Ineos teď nemá jednoznačného lídra, bude zajímavé sledovat, co to udělá s kontrolou závodu. Týmy Jumbo-Visma, Ineos a UAE po sobě budou koukat, kdo pojede. Vzhledem k výsledkům byl Tadej Pogačar v sezoně zatím nejsilnější, ale není to jasně nastavené. Tour ukázala i vloni, že je to o momentálním nastavení. Jedno zaváhání, jeden špatný den, jako měl Primož Roglič v časovce, vám pokazí celý výsledek.

Vnímáte tedy Pogačara jako favorita číslo jedna? I když bude nejspíš záležet na tom, co s ním v 22 letech udělá obhajoba triumfu na Tour.

To s ním neudělá vůbec nic. On je úplně v klidu. (úsměv) Bere to, jak to je, půjde etapu po etapě a buď to vyjde, nebo ne. Pro mě je sice největším favoritem, ale chtěl bych, aby to bylo zajímavé. Upřímně držím palce třeba zmíněnému Uránovi. Už je to starý pardál, minimálně jedno pódium by si ještě zasloužil.

Jak silný bude Ineos s čtveřicí jezdců, kteří by všichni mohli cílit na celkovou klasifikaci? Vítěze závodů Grand Tours Gerainta Thomase, Taa Geoghegana Harta a Ricarda Carapaze doplňuje Richie Porte.

Budou silní v kvantitě. Neříkám, že kvalitativně nějak moc zaostávají, ale jsou pro mě trošku horší než Slovinci Pogačar a Roglič. Nicméně v té kvantitě je můžou ubít. Potřebují, aby se jelo aktivně, aby se očesali domestici Pogačara s Rogličem a aby oni na Ineos zůstali sami. Pak by to byla jiná hra, dostali by je pod tlak.

Může tato taktika s více "kohouty" vyjít spíš Ineosu než Movistaru, který se pokoušel Chrise Froomea a spol. takhle zlomit v předchozích letech, ale jeho jezdci úplně netáhli za jeden provaz?

Ineos má osm silných lidí, Movistar měl top Naira Quintanu s Alejandrem Valverdem, kteří proti britskému týmu bojovali sami. Když došlo na lámání chleba, zůstalo to na nich dvou. Quintana navíc není excelentní časovkář, a proto nemohli na úsecích mezi kopci získat převahu. Ineos takové jezdce má, dokážou tempo držet a dostat ostatní pod tlak.

Froome se na Tour vrací po třech letech, v nové stáji Israel Start-Up Nation, ale oficiálně jako domestik. Smířil se podle vás s tou rolí?

Podle výsledků z přípravných závodů ano. Když jsem viděl, kde odpadal, musel by to být zázrak, aby se najednou o dvě nebo tři třídy zlepšil a byl schopný předvést něco s těmi nejlepšími. Musí být smířený s rolí domestika, má v týmu výborného Michaela Woodse, jemuž může svými zkušenostmi výrazně pomoci.

Jeho návrat na kolo po těžkém pádu před dvěma lety je obdivuhodný sám o sobě, stejně jako čtyři triumfy na Tour. Ale nerozplývá se mu v 36 letech sen o pátém vítězství a vyrovnání rekordu?

To je těžké hodnotit, do hlavy mu nevidíme. Sám Chris musí vědět, jak ho omezuje zranění, kterým si prošel. Třeba ho to limituje tak, že se na svou výkonnost už nedostane. Nebo už je opravdu za zenitem a bude se blížit závěr jeho kariéry. Čas ukáže, teď těžko soudit.

Podobně se po nepříjemném zranění vrací Petr Vakoč, na Tour po pěti letech. Jak vidíte jeho roli v týmu Alpecin-Fenix s fenoménem Mathieum van der Poelem?

Je otázka, jak to s Van der Poelem bude. Chystá se i na olympiádu, nepředpokládám, že bude na Tour až do konce. Petr by pak mohl dostat více prostoru, ale v rovinatých etapách bude pravděpodobně muset dělat domestika Timu Merlierovi. Nevím, v jaké je Petr formě a pohodě. Nedávné mistrovství republiky bylo skoro na rovině, bez extrémního kopce. Neukázalo to jeho momentální formu. Nicméně na Dauphiné vypadal dobře, věřím, že nám na Tour něco ukáže.

V rovinatých etapách bude za Deceuninck - Quick-Step bojovat Mark Cavendish, v 36 letech další navrátilec. Udělá souboje mezi sprintery zajímavější?

Doufám, že tam vnese jen tu zajímavost, ale nic jiného. Užili jsme si toho s ním dost, snad to budou souboje na férovku. Deceuninck - Quick-Step je velmi silný v rozjíždění spurtů a pokud na tom Cavendish nebude špatně, má rozhodně šanci na další etapový zářez.

Rodák z ostrova Man vyhrál na Tour třicet etap, čtyři mu chybí na rekord Eddyho Merckxe. Na jednu stranu se to zdá být blízko, na druhou strašně daleko, že?

(úsměv) Už se říkalo, že je Cavendish za zenitem, že už nic neudělá, a pak vyhrál tři etapy v jednom ročníku. Takže bych ho vůbec neodepisoval. Na druhou stranu přichází draví mladí kluci, sprinty jsou daleko větší loterie, záleží více i na štěstí. Těch aspektů je mnoho a z tohoto pohledu jsou čtyři etapová vítězství strašně daleko. Před Cavendishem ale nikdy neříkejte, že to nejde.

Na zelený dres nejlepšího sprintera dosáhne zase Peter Sagan? Jak hodnotíte jeho šance už poosmé ovládnout bodovací soutěž? Jeho loňského přemožitele Sama Bennetta vytlačil právě Cavendish.

Na mistrovství republiky vypadal, že je připravený velmi dobře. Ale po Giru ho v rychlém sledu čeká druhý třítýdenní závod, těžko říct, jak na tom bude se silami. Sice je svými výsledky a výkony už nesmrtelný, ale jestli si po Giru dokázal pořádně orazit, to je specifické a těžké. Může přijít špatný den, krize a bude konec. Z celkového pohledu je největším favoritem, ale otázka bude o té návaznosti na Giro.

Hned první dny Tour slibují zajímavou podívanou, ale když se člověk podívá do programu dál, měl by si v kalendáři zaškrtnout hlavně středu 7. července s dvojnásobným výstupem na Mount Ventoux?

To ano, ale takových dní je tam opravdu daleko více. Pořadím míchají v posledních letech také etapy, od kterých se to podle profilu nečeká. Závod nedělá těžkým profil, ale pojetí závodníků v daný den. I zdánlivě jednoduchá rovinatá etapa, když bude pořádně foukat, může napáchat větší škody než celý Mount Ventoux.