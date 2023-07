Bavič proti chladnému Dánovi, dokonalá rivalita, říká Tesař. Časovka byla za hranou

Dva týdny se mluvilo o tom, že sledujeme možná nejvyrovnanější Tour de France v historii. Jenomže v časovce i následné královské etapě závodu Jonas Vingegaard rivala Tadeje Pogačara naprosto deklasoval a obhájil žlutý dres. Lubor Tesař, cyklistický expert a čtyřnásobný mistr republiky v silničním závodě, Dána mírně favorizoval už před Tour.

Co jste říkal tomu rozuzlení souboje mezi Vingegaardem a Pogačarem?

Jako bývalý cyklista jsem cítil, že Pogačar kvůli tomu výpadku před Tour a přípravě, která rozhodně nebyla dokonalá, nemůže být nachystaný tak, aby takový závod vyhrál. To už by byl opravdu malý zázrak. Nakonec se projevilo, že na vítězství na Tour se nemůžete připravit v uvozovkách na ergometru v obýváku.

Pogačar si na jaře poranil zápěstí a kvůli následnému výpadku jste lehce favorizoval Vingegaarda. Ale nepřesvědčil vás Slovinec v prvních dvou týdnech, kdy nevypadal vůbec špatně?

Překvapil mě hodně, i když víme, jaký je. Když na to má, útočí. Nicméně bylo vidět, že jeho útoky byly čím dál tím slabší. Nejdříve ujel soupeři o půl minuty, pak už jen o kousek. Později ho Vingegaard při útoku dojel. Bylo vidět, že Dán má svůj jasný plán. Věděl, co a jak má dělat, nikde neplýtval silami.

Pogačar i s obrovskou ztrátou bojoval. Vyhrál předposlední etapu, útočil nezvykle v Paříži na Champs-Élysées. Chtěl tím něco vzkázat?

Určitě chtěl vyslat vzkaz Vingegaardovi i všem ostatním. "Vrátím se za rok a budu silný. Podívejte, jsem silný pořád." Je to obrovský bojovník a předposlední vyhraná etapa byla důležitá pro něj i jeho tým. Tohle dělá šampiony. Vyhlásit před etapou, že ji jdete vyhrát, a pak si pro to doopravdy jít.

Jak se vám líbí rivalita těch dvou?

Je to naprosto úžasné. Navíc je tady řada mladých, kteří se jeví nadějně, jako třeba Juan Ayuso nebo Remco Evenepoel. Ten by do toho mohl na Tour už za rok vstoupit. Letos se ve velmi dobrém světle ukázal Carlos Rodríguez. Máme se na co těšit. Nebude to na Tour o jednom muži jako před érou Pogačara s Vingegaardem.

Pogačar jako by si získával fanoušky i svým chováním a gesty. Třeba když v horské etapě po časovce řekl doslova, že je "mrtvý", a sportovní ředitel UAE tak mohl povolit Adamu Yatesovi, ať odjede a sám bojuje o třetí místo.

Je fajn, když máte v cyklistice takového člověka. Před lety podobné věci dělal Peter Sagan. Dělal show a přitáhl k cyklistice spoustu lidí, kteří do té doby nevěděli, že ten sport vůbec existuje. Dobrý je ale za mě i ten protipól strojeného týmu Jumbo-Visma a na první pohled chladného Dána s jasně nalajnovaným plánem. Bez jakékoli grimasy a podobně. I tohle dotváří ten jejich dokonalý souboj.

Jak jste prožíval Vingegaardovu vítěznou časovku? Bylo to něco podobného, jako když Pogačar před třemi lety v časovce otočil celou Tour proti Rogličovi.

Říkal jsem si, že to není možné. Bylo vidět, že Pogačar nemá energii jako před třemi lety, ale stejně časovku oproti ostatním letěl. Najednou však odstartoval Vingegaard a bylo vidět, že na těch 22 kilometrech nechá úplně všechno. Možná i včetně kůže na asfaltu. Přiznám se, že jsem se nebál pustit to někdy do zatáček, ale tohle bylo absolutně na hraně, občas i za hranou. Hned jsme si volali s Petrem Benčíkem, který fandí Pogačarovi a v televizi při spolukomentování přestal mluvit.

Co jste mu říkal?

Dělal jsem si z něj legraci, ale oba jsme říkali, že v takovém případě by mu měl Vingegaard dát v té královské etapě na další den aspoň čtyři minuty. A dal mu pět. Za ten jeden den Pogačarovi energie nepřišla zpátky. Cítil to i Vingegaard a musel toho využít.

Vingegaard oznámil, že se za měsíc chystá i na Vueltu. Mohl by se tam potkat s Pogačarem?

Těžko říct. Pogačar ve špatném rozpoložení není, ale spíš si myslím, že pojede za dva týdny na mistrovství světa. Forma mu vyskočí, šanci má. Vuelta jako další třítýdenní závod je moc brzo, potřeboval by odpočinout a znovu natrénovat. Myslím, že s tím deficitem kvůli zranění nemá na to, aby zvládl dva těžké etapáky po sobě.