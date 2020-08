Doba nahrává vyhrocené Tour, věští Tesař. Zároveň se bojí frašky kvůli koronaviru

Startuje skoro o dva měsíce později a vlivem koronavirové krize nikdo netuší, v jaké podobě za tři týdny dojede do cíle. Letošní Tour de France bude podle experta a bývalého cyklisty Lubora Tesaře vzhledem k okolnostem mimořádně vyhrocená. "Těžko odhadovat její průběh, ale celý cyklistický svět se modlí, aby proběhla podle plánu," tvrdí čtyřnásobný mistr republiky.

Věřil jste při všech těch odkladech a omezeních, že se Tour de France v letošním roce rozjede, byť v posunutém termínu?

Odpověděl bych tak, že se celý cyklistický svět modlil, aby se Tour jela. Všichni si uvědomují, jak je tento závod zásadní pro ekonomiku celé cyklistiky, a hlavně té profesionální. Modlíme se, aby se jela a dojela.

Stačí totiž dva případy koronaviru v týmu během týdne, a daná stáj bude z Tour vyloučena. Obáváte se, že k tomu bude docházet?

Je to všechno na hodně tenké niti. Snad to dobře dopadne.

Překvapilo vás, že Ineos nenominoval čtyřnásobného vítěze Chrise Frooma ani šampiona z předminulého roku Gerainta Thomase?

Když to vezmu z pohledu sportovního ředitele týmu, nepřekvapuje mě to. Naopak jsem si nedovedl představit, jak by chtěli vedle sebe postavit Frooma, Thomase a Egana Bernala. Na takhle vyhrocené Tour. Kvůli tomu všemu kolem zkrátka vyhrocená bude, zápřah na psychiku závodníků i doprovodu bude daleko větší než v minulosti. Počítal jsem s tím, že Thomas je smířlivější a univerzálnější, že on spíš by Bernalovi pomohl, kdyby viděl, že je lepší. Nicméně takhle to podle mě Ineos vyřešil správně. Jakékoliv jiné řešení by mohlo být sebezničující pro celou stáj i samotné lídry.

Možná se nečekalo, že Ineos vyškrtne Frooma, který by v případě účasti útočil na vyrovnání rekordních pěti vítězství. Ale i on sám uznal, že nemá potřebnou formu.

To je druhá věc, Froome ani Thomas nepřesvědčili v posledních testech, o to bylo rozhodování asi jednodušší. Já si ale myslím, že k tomu ředitel Dave Brailsford nedospěl na základě posledních závodů, spíš to bylo připraveno dlouho dopředu. Ineos s tím vyšel ven, když Froome s Thomasem nezajeli dobrý závod, a tak to každý lépe chápal.

Každý rok se řeší, jak na tom Ineos bude. Od roku 2012 jen jednou nestál na nejvyšším stupínku jeho jezdec. Bude britský tým letos zranitelnější než v minulosti?

Jsou v jiné situaci než dříve. Vždycky měli dva stoprocentní lídry, nebo to bylo postavené přímo na Froomovi. Tentokrát jede sice loňský vítěz Bernal, ale zkušeností pořád nemá tolik. Je otázkou, jak bude Richard Carapaz schopný závodit, vloni na Giru ukázal, že třítýdenní závody umí. Tým okolo nich je silný, žádnou větší slabinu nemají, ale Jumbo-Visma je podle mě minimálně na stejné úrovni. Zároveň to může být šance pro ostatní, protože když se dva perou, třetí se směje.

Koho vedle Bernala s Carapazem tedy favorizujete?

Určitě Primože Rogliče a Toma Dumoulina z Jumba, tady se dá říct, že to bude dva na dva, férový souboj. Z ostatních bych jmenoval Thibauta Pinota, možná Romaina Bardeta. Francouzi budou cítit velkou šanci, ale je těžké cokoliv předvídat. Pokud dojde k vyloučení čtyř nebo pěti týmů, může z toho být v závěru docela fraška místo prestižní akce. Cyklisté budou spát každý ve svém pokoji, těch opatření proti koronaviru je hodně, ale přesto se trochu bojím, že stoprocentní to nebude.

Jumbo-Visma, podle očekávání největší vyzyvatel Ineosu:

Na druhou stranu jste říkal, že čekáte velmi vyhrocený závod.

To ano. Případné škrtání jezdců nebo týmů kvůli koronaviru by narušilo pohodu v balíku, navíc všichni jsou hodně vyhecovaní. Z celé sezony je najednou půlka a závody narvané do tří nebo čtyř měsíců. Nervozita bude obrovská, Tour bude dvakrát tak důležitá. Mnoho závodníků bojuje o novou smlouvu a zatím třeba neměli možnost zajet si nějaký výsledek. Týmy bojují o sponzory, pro všechny to bude velmi důležité a svazující.

Už vloni se ukázalo, že Ineos nemá tak silnou pozici jako dříve a ředitel závodu Christian Prudhomme mluvil o nejlepší Tour za posledních 30 let. Stává se cyklistika atraktivnější?

Zaplaťpánbůh za to. Vždycky se pro diváka stává nudné něco, kde jeden tým nebo jeden závodník dominuje několik let v řadě. Už svého času byl Eddy Merckx svým způsobem odsuzován, že zabíjí cyklistiku. Pro diváka i pro nás v televizním studiu při komentáři je lepší, když se to přesýpá a závod je otevřený až do konce.

Zdeněk Štybar měl z trojice Čechů asi největší šanci vyhrát etapu, ale kvůli zranění ho tým na poslední chvíli odepsal. Co čekat od Romana Kreuzigera a Jana Hirta?

Roman vyhlásil, že nepojede na celkové pořadí, ale bude zkoušet etapy, což by mohla být jeho parketa. Jenže je to zkrátka Tour, k výkonu a odvaze zaútočit v pravý čas je potřeba ještě hromada štěstí. Není jednoduché vyhrát etapu, ani když má závodník formu jako hrom a jen si to řekne. To si můžou dovolit možná dva nebo tři vyvolení, ale ti jedou Tour na celkové pořadí. Honza bude sbírat zkušenosti, může se ukázat v některé z etap s horským dojezdem. Jeho výkonnost je pořád rostoucí.

Letos v itineráři Tour chybí slavné vrcholy jako Galibier, Tourmalet nebo Mont Ventoux, naopak cyklisté poznají spoustu nových stoupání. Je to také plus pro atraktivitu závodu?

Každá taková změna je kudlou do zažitého stereotypu, já to vítám. Každý nový kopec, který závodníci nemají v závodě najetý, je zajímavý. Ono je to něco jiného než si to najet v tréninku. Přispěje to k atraktivitě a otevřenosti.