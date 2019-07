Vrchařská Tour a snaha sesadit vládce. Je třeba dostat Ineos pod tlak, míní Tesař

před 39 minutami

Už za dva dny odstartuje nejslavnější cyklistický závod světa. Z Bruselu se na třítýdenní pouť vydá 176 závodníků. Kdo bude po odstoupení Chrise Froomea největším adeptem na vítězství na Tour de France? Jaké šance má jediný český zástupce Roman Kreuziger, lídr týmu Dimension Data? Odpovídá trojnásobný mistr republiky na silnici a cyklistický expert Lubor Tesař.

Jak ovlivní závod absence Chrise Froomea? Bude na Tour chybět jednoznačný favorit?

Pro mě to není bez jasného favorita, dvojice Geraint Thomas a Egan Bernal je dostatečně silná, aby Froomea zastoupila. Na druhou stranu závod bude otevřenější. Froome byl i vloni jednoznačným lídrem týmu, teď je to pro Ineos (dříve Team Sky) nová situace, byť už před rokem potvrdil, že dokáže měnit režii i v průběhu závodu. Ineos nebude bez Froomea o tolik slabší, do popředí se akorát dostanou Thomas a Bernal, kteří by jinak byli v závětří.

Thomas se na závodě Okolo Švýcarska zranil a odstoupil, Bernal ho vyhrál. Zkusíte odhadnout, kdo na tom bude lépe?

Těžko se to odhaduje, neznám přesnou režii týmu. Bernal byl ve Švýcarsku ve skvělé formě, je otázka, jestli vydrží tři týdny, ale vloni zvládl Tour skvěle. Může to být tak, že závod rozjedou na dva lídry a v průběhu se to vykrystalizuje. Je ošidné jet na jednoho lídra, protože pády v úvodních rovinatých etapách pak mohou vyřadit tým z boje o celkové pořadí.

Pokud by situace vykrystalizovala ve prospěch Bernala, věříte, že by v 22 letech unesl tíhu role týmové jedničky? Už má za sebou mnoho závodů, ale na Tour je to přeci jen něco jiného.

Bude to pro něj samozřejmě hrozně těžké, ale vloni prokázal opravdu neskutečnou výkonnost až do konce. V závodě Okolo Švýcarska znovu zajel excelentně. Už co se týče jeho somatotypu, je to takový zdravý šampion. Má na kole vynikající techniku, v každé časovce se lepší. Když ho srovnám s jiným Kolumbijcem Nairem Quintanou, ten umí jezdit výborně do kopce, ale není pro mě prototypem všestranného cyklisty. Abyste Tour vyhrál, musíte být všestranný. Ale letos je v programu jen jedna individuální časovka, rozhodovat by se mělo v kopcích. To bude vyhovovat Kolumbijcům a závodníkům s vrchařskými schopnostmi.

Je jedním z důvodů, proč favorizujete Thomase a Bernala, složení Ineosu, které se až na Chrise Froomea vůbec nezměnilo?

Je to tak, bohužel pro cyklistiku a diváky. Ten tým je extrémně silný, a pokud neudělá chybu nebo se nedostane pod tlak nějakými výpadky, vyčnívá o třídu nad všemi ostatními. Lídři ostatních týmů to mají hrozně těžké. Vloni se jim nějakým způsobem dařilo dostávat Ineos pod tlak, ale ve finále byli na pódiu Thomas i Froome. Ta převaha je jasná.

Organizátoři Tour se netají snahou přerušit dominanci britského giganta. Co nejvíce kilometrů zařazují do hor, naopak ubírají prostoru časovkám. Ale je zrovna tohle recept na porážku Ineosu?

Může být, uvidíme. Na třítýdenním etapovém závodě je cyklistika hodně o týmu, o týmové podpoře. Pro vývoj závodu bude důležité, kdo bude mít roli lídra, který tým bude muset jet. Pak by se mohl ukázat Movistar, Vincenzo Nibali se svými domestiky nebo Jakob Fuglsang z Astany. Můžou Ineosu zamotat hlavy a třeba jeho jezdce sesadit z trůnu.

Věříte mimo Ineos nejvíce právě Nibalimu a Fuglsangovi?

Asi ano. Záleží, jak Nibali zregeneroval po Giru, ale oba jsou dokonalí závodníci. Dokážou zajet dobře i časovku. Trochu mě mrzí, že nejede Tom Dumoulin. Ale dobrých jednotlivců je tam více, možná vyskočí někdo z druhé řady, potká se s top formou a bude favoritům zatápět.

Mohl by to být někdo z tradičního okruhu Quintana, Romain Bardet, Thibaut Pinot nebo Adam Yates?

Určitě. Quintana bude chtít vyhrát, profil by mu měl vyhovovat. Bardet a Pinot jsou skvělí vrchaři, navíc před dvěma lety se ukázalo, že jejich týmy umí dostat Ineos pod tlak i ve sjezdech nebo na rovině. Tour bez Froomea by měla být i bojovnější, více závodníků ucítí šanci na pódium, mohlo by se to i více přesýpat. Jde o to, aby někdo dostal Ineos do situace, kdy bude muset jet v horách aktivně.

Jediný Čech na startu Roman Kreuziger bude v týmu Dimension Data jezdcem na celkové pořadí. Jak vidíte jeho reálné možnosti?

U Romana je to vždycky o tom, aby neztratil v rovinatých etapách. Pak bude čekat na svou šanci, někde může zkusit zaútočit, pokud se bude cítit dobře. Musí se s ním počítat, ale nikdo s ním nepočítá do nejlepší trojky nebo pětky. To může být výhoda, může chytit nějaký únik v přejezdové etapě. Už v šesté etapě je dojezd na kopec, tam se všichni otestují a budou vědět, jak jsou na tom. I Roman pozná, jak na tom je, a podle toho budou s týmem hodnotit další strategii.

Bradley Wiggins říkal, že by Kreuziger neměl příliš spoléhat na podporu svého týmu a zkusit se vyvézt s ostatními. Mění se něco poté, co tým Dimension Data oznámil, že přijede bez spolulídra Louise Meintjese a své sprinterské jedničky Marka Cavendishe?

Z toho složení Dimension Data jsem trochu rozpačitý. Cavendish neměl dobrou formu, ale v minulosti se i v takových situacích dokázal na Tour připravit. Letos to asi nestihl, v týmu samozřejmě dobře ví, jak na tom je. Přivezou Edvalda Boassona Hagena, což je stálice a nejspíš půjde do koncovek některých etap. Jinak je to takový pelmel, mají v týmu spíše útočné typy na vítězství v etapách. Bojovníky, kteří dokážou dobře přejet kopec. Ale boj o celkové pořadí bude nejspíš tak nějak na Romanovi samotném.

Slovák Peter Sagan bude útočit na rekordní šestý zelený trikot pro nejlepšího sprintera. Jak odhadujete jeho šance?

Ubyli mu tři velcí soupeři Cavendish, Marcel Kittel a Fernando Gaviria. Papírově to tedy vypadá, že by pro Sagana mělo být sbírání zelených bodů jednodušší, ale samotný závod je druhá věc. Bude mít velkou podporu týmu a bude záležet pouze na něm. Ve Švýcarsku ukázal, že formu má. Na rozdíl od ostatních dokáže přejet kopce a bodovat v prémiích i na těžkých etapách.

Jak se vám líbí, že Tour při příležitosti 50 let od prvního vítězství legendárního Eddyho Merckxe na "Staré dámě" začíná v Bruselu?

Je to skvělé a záslužné. Eddy už není nejmladší a je vždy dobré vyjádřit člověku poctu ještě za života. V Belgii je navíc cyklistika ohromně populární, bude to velká show s mnoha diváky u trati. Věřím, že podpoří nejen domácí závodníky, ale i všechny ostatní.