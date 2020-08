Kreuziger míří na Tour de France. Snad se povede dojet až do Paříže, přeje si

Český cyklista Roman Kreuziger figuruje v osmičlenné oficiální nominaci týmu NTT pro odloženou Tour de France, která začne úvodní etapou 29. srpna v Nice.

Čtyřiatřicetiletý Kreuziger se tak může těšit na jubilejní desátou účast v nejslavnějším cyklistickém závodě světa.

Kreuziger se dočkal nominace i ve druhém roce u současného zaměstnavatele. Loni obsadil v celkovém pořadí Tour 16. místo, z minulosti má na kontě čtyři umístění v první desítce. V roce 2013 dosáhl pátou příčkou nejlepšího výsledku českého závodníka v konečném pořadí.

"Tour bude netradičně v srpnu, ale půjde určitě o vrchol sezony. Snad se všechno povede a podaří se dojet až do Paříže. Bylo by dobré, kdyby se to po té koronavirové pauze povedlo. Každopádně půjde o velmi těžkou Tour," uvedl v nahrávce pro média Kreuziger.