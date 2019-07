Kreuziger: Dokázal jsem si, že ještě nepatřím do starého železa

před 2 hodinami

Cyklista Roman Kreuziger na Tour de France, z níž se dnes vrátil, nenaplnil přání o umístění v první patnáctce. Za svým cílem zaostal o jedinou příčku. Přesto ho potěšil výkon, který na nejslavnějším etapovém podniku odvedl. Pro třiatřicetiletého závodníka stáje Dimension Data byl důležitý i s ohledem na budoucnost.

"Když jsme se bavili s trenérem, tak cílem pro mě bylo top 15. Věděli jsme, že ta patnáctka je reálná, když si všechno sedne, což se o jedno místo nepovedlo. A mě to mrzí, protože mít za sebou ty výsledky v top 10 a být navíc v té patnáctce by bylo lepší než takhle," řekl na setkání s novináři Kreuziger, který na polovině z předchozích osmi Tour skončil v desítce a v roce 2013 byl pátý.

I tak na něm byla patrná určitá spokojenost. "Po dlouhé době jsem si vyzkoušel jet závod na pořadí a viděl jsem, že to jde. A to i přesto, že ten průběh sezony do té doby nebyl ideální, jak by si člověk přál. Po loňském mistrovství světa jsem si potvrdil, že ještě nepatřím do starého železa. A můžu jet i Grand Tour na celkové pořadí. Motivovalo mě to a bavilo," uvedl Kreuziger, šestý muž loňského MS v Innsbrucku.

Potvrdil si tak, že má ještě chuť do závodění a dřiny, kterou obnáší. "Je to pro mě důležité i směrem k příštímu roku, který bude olympijský. V Japonsku bude těžký olympijský závod a já jsem si zase potvrdil, že se na těžké závody umím připravit," doplnil Kreuziger.