Francie z něj šílí, ale Alaphilippe Tour nevyhraje, říká Tesař. Alespoň ne letos

před 58 minutami

Julian Alaphilippe si podmanil Francii. Každý v zemi, jež nyní žije 106. ročníkem Tour de France, zná jeho jméno. Všichni obdivují jeho fantastickou formu a konstantní výkony, a proto se nabízí otázka, jestli by někdy mohl žlutý dres, který momentálně nosí, dovézt až do Paříže.

Letos to nejspíš nebude. Přestože 27letý rodák ze střední Francie vyhrál třetí etapu Tour a dnes pojede pošesté v trikotu pro lídra závodu, není v týmu Quick-Step určený jako jezdec na celkové pořadí.

"Má role se nemění ani se žlutým dresem. Budu dál pomáhat lídrovi Enriku Masovi a Eliovi Vivianimu ve spurtech," říkal Alaphilippe pokorně, když se na konci třetího dne Tour, kdy peloton poprvé zavítal do Francie, po skvostném sólovém úniku ujal vedení v celém závodě.

A jak řekl, tak činí. I ve žlutém dresu rozjíždí spurty pro Vivianiho, ale zároveň se snaží v trikotu lídra co nejdéle vydržet. "Quick-Step funguje úžasně, profesionálně. Všichni tam respektují týmovou strategii," všímá si cyklistický expert Lubor Tesař.

"Alaphilippe by se ve spurtu minimálně vyrovnal Woutu van Aertovi, který vyhrál desátou etapu, ale Quick-Step takové dojezdy nejezdí na něj. Když může, pomůže lídrům nebo alespoň neškodí. To je podle mě velikost šampiona," vyzdvihuje Tesař Alaphilippovu loajalitu.

Cyklista belgické stáje přitom prožívá od začátku roku neuvěřitelnou sezonu. Nasbíral už 11 vítězství, dílčích v etapových závodech, ale také na jednorázových akcích. Mimo jiné letos vyhrál Milán - San Remo, Strade Bianche a obhájil triumf na klasice Valonský šíp.

Lídrem Quick-Stepu zůstává aktuálně šestý Mas

"Je to univerzální klasikář s dobrým spurtem, obrovskou výbušností a dynamitem v nohách, především na kratší kopce. Navíc je menší vzrůstem a dokáže solidně přejet i delší stoupání. Přesto nikdo nečeká, že by letos na Tour bojoval o celkové vítězství," míní Tesař.

Už vloni Alaphilippe ovládl na Tour dokonce dvě etapy a vyhrál soutěž vrchařů o puntíkatý trikot. Do letošního závodu šel především jako pomocník Španěla Mase, jenž je aktuálně šestý se ztrátou minuty a 46 sekund na svého parťáka ve žlutém.

Tedy s dobrými vyhlídkami před příjezdem do Pyrenejí a posléze do Alp. "Mas stoprocentně zůstává lídrem. Neříkám, že Alaphilippe v delších kopcích ztratí moc, ale něco určitě ano. Stoupání dělaná čistě pro vrchaře mu nebudou tolik svědčit," předpovídá Tesař.

Že by Alaphilippe měl být v prvním týdnu závodu vidět, Tesař očekával. "Šlo jen o to, jestli formu po tom skvělém jaru udrží. Závodníci se po úspěchu na klasikách většinou trochu stáhnou a připraví na Tour. Kdežto Alaphilippe pořád závodil, a navíc fantasticky," říká bývalý olympionik.

Francie čeká na svého celkového vítěze Tour už 34 let, domácího jezdce ve žlutém si užívá poprvé od roku 2014, kdy posvátný dres oblékl na jednu etapu Tony Gallopin. O tři roky dříve jezdil ve žlutém deset dní Thomas Voeckler.

Alaphilippe má už nyní jistých šest dní, navíc jedenáctá ani dvanáctá etapa nenapovídají svým profilem tomu, že by v nich měl Francouz ztratit. Ale pokud chce dorovnat Voecklera, musí zůstat první po následné časovce i sobotní horské etapě na pyrenejský Tourmalet.

Být co nejdéle ve žlutém a testovat limity

"Je jasné, že to nejtěžší ještě přijde. Druhá polovina Tour je mnohem náročnější. Nemám ambice na celkovou klasifikaci, ale zkusím udržet žlutý dres co nejdéle a otestuji své limity," prohlásil Alaphilippe.

Na dvě relativně přejezdové etapy i časovku si věří, nicméně dobře ví, že Tourmalet by měl celkovým pořadím řádně zamíchat. "Nejde srovnávat držení žlutého dresu po prvním týdnu a jeho dovezení do Paříže. Hlavní favorité ještě neodevzdali tolik sil jako já," podotkl Francouz.

Poprvé v kariéře zažívá, jak náročné je hájit nejslavnější trikot nejen v závodě, ale kolik energie cyklistovi berou také zákulisní a mediální povinnosti lídra Tour. "Po těchto zkušenostech mám ještě větší respekt ke Chrisi Froomeovi a dalším šampionům," nechal se slyšet.

Vedle výbušnosti a loajality ukázal Alaphilippe podle Tesaře v prvním týdnu Tour i vysokou závodní inteligenci. "Umí vycítit, kdy má zaútočit. Ve třetí etapě se utrhl, vyhrál a šel do žlutého. Pak o trikot sice na dva dny přišel, ale zaútočil s Thibautem Pinotem z FDJ a znovu získal žlutý dres zpátky," oceňuje trojnásobný český šampion.

Aktivní závodní pojetí Alaphilippa mu imponuje. "Za našich časů něco podobného předváděl Jens Voigt, později třeba Fabian Cancellara. Aby byl útok úspěšný, je k tomu potřeba komplexnost závodníka. Pinot podle mě tak komplexním závodníkem není, a proto v desáté etapě ztratil," zmiňuje Tesař propad jednoho z hlavních favoritů.

Budoucí vítěz Tour? Bude to vůbec chtít?

Komplexnost Alaphilippa dokládají i dřívější úspěchy v cyklokrosu. V roce 2010 byl na MS v Táboře stříbrný v kategorii juniorů. Porazil tehdy další současné cyklisty z profesionálního pelotonu Boba Jungelse a Dannyho van Poppela. Mezi elitou v té době dominoval Zdeněk Štybar.

V roce 2012 přivezl bronz z ME v kategorii do 23 let. Ze závodu, v němž triumfoval vítěz první letošní etapy Tour, a tedy další muž, který už letos vezl maillot jaune, Mike Teunissen.

A aby nebylo úspěchů bývalých cyklokrosařů na letošní Tour málo, dosud poslední etapu překvapivě ve spurtu ovládl již zmiňovaný Van Aert, trojnásobný mistr světa v cyklistické disciplíně na hlíně a blátě.

Mohl by Alaphilippe alespoň v budoucnu bojovat o vítězství na Tour, případně na některé z dalších akcí Grand Tours? Podle Tesaře na to předpoklady má. "Ale otázka je, jestli vůbec chce jít touto cestou a jestli to chce tým," doplňuje.

V Quick-Stepu se soustřeďuje na jarní závody a v případě boje o celkovou klasifikaci na Tour by se musel přeorientovat. "Nevím, jestli by to v hlavě dokázal přerovnat. Musel by minimálně jednu, možná dvě sezony trénovat úplně jinak než teď," přemítá Tesař.

"Například Alejandro Valverde chtěl vyhrát Tour, nicméně vždycky chtěl závodit i na jaře. Ukazoval top formu na klasikách, kde se specializujete na výbušnost a kratší kopce. A pak už zkrátka asi zbývá málo času na přípravu před Tour," pokračuje bývalý silniční i dráhový cyklista.

V belgickém týmu má Alaphilippe vybudovanou pozici, má dané úkoly. Bude v budoucnu chtít toto místo opustit a zkusit zaútočit na triumf v třítýdenním etapovém závodě?

"Pokud by byl ve francouzském týmu, Francouzi by se vybláznili a hned by ho do toho nahnali," usmívá se Tesař. "Už od podzimu by se chystal na příští Tour. Ale nevím, jak to bude v Quick-Stepu, a nevím, jestli by byl Alaphilippe v delších stoupáních schopný utrhnout Froomea, Naira Quintanu a ostatní," dodává.

V dnešní jedenácté etapě by měl Alaphilippe vedení v klidu uhájit. Rovinatý profil trasy z Albi do Toulouse nahrává sprinterům, a tak se francouzský mušketýr nejspíš znovu ukáže hlavně v roli pracanta a pomocníka kolegy Vivianiho, specialisty Quick-Stepu na spurt.

Alaphilippe může lehce připomínat hokejistu Tomáše Plekance. Ale na letošní Tour vyhrál etapu číslo tři. Nikoli šestou, jak je psáno v popisku.

Tomáš Plekanec vyhrál šestou etapu na Tour de France. Gratulujeme! Zveřejnil(a) Sportovní Hlášky dne 13. July 2019

Poznámka: Stáj Deceuninck - Quick-Step vlastní Zdeněk Bakala, který je současně majitelem vydavatelství Economia, pod které spadá i web Aktuálně.cz.