Froome chce být rekordmanem Tour, motivují ho fotky vlastního těžkého zranění

Britský cyklista Chris Froome vyhlíží velký návrat po těžkých zraněních, která utrpěl loni v červnu při pádu ve Francii. Čtyřiatřicetiletého závodníka stáje Ineos žene vpřed touha po rozšíření sbírky čtyř prvenství na slavné Tour de France. Chce se minimálně vyrovnat vedoucí čtveřici s pěti triumfy.

"Mým snem je, abych měl na konci kariéry více celkových prvenství na Tour de France než kdokoliv jiný," řekl Froome francouzskému deníku L'Equipe. "Tak by z mého pohledu vypadal dokonalý scénář, ale moc dobře vím, že je přede mnou ještě ohromná spousta práce, aby se tento sen stal skutečností," dodal Froome.

Přes současné omezené možnosti kvůli pandemii koronaviru tvrdě trénuje. Přiznal, že ho inspirují fotografie vážných zranění a zlomeniny, která utrpěl loni v červnu při projížďce trasy časovky závodu Critérium du Dauphiné. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině narazil do zdi domu a zlomil si stehenní kost, hrudní kost, krční obratel, loket a žebra.

Po prožitých bolestech se cítí být odolnější a rozhodnější než kdy jindy. "Jsou to drsné a ponuré obrázky, když mi tam vyčnívají kousky kostí, ale také mě ty fotky motivují. Připomínají totiž, jak daleko jsem došel za posledních několik měsíců. Stalo se to před méně než rokem, teď už jsem ale zpět v plném tréninku. Má rekonvalescence je prakticky u konce a doufám, že letos vyhraju Grand Tour. Úžasný kontrast," prohlásil Froome.

Odložení startu "Staré dámy" o dva měsíce až na konec srpna mu dalo více času na přípravu. A rodák z Nairobi věří, že se již letos zařadí po bok Francouzů Jacquese Anquetila s Bernardem Hinaultem, Belgičana Eddyho Merckxe a Španěla Miguela Induraina. Dosud se radoval v letech 2013, 2015, 2016 a 2017.

"Bylo by to ohromné. Rozhodně by šlo o jeden z největších sportovních návratů a já věřím, že to dokážu, i když ve sportu nemáte dopředu nic jisté. Ale mám zkušenosti, ohromnou motivaci a samozřejmě chci, aby se to vyplnilo. Po té nehodě jsem měl spoustu času na přemýšlení. A teď už chápu, proč se sportovci, kteří si prožili podobné zkušenosti, vrátili silnější. Vezměte si Valverdeho, jak si na Tour zlomil nohu, ale pak se vrátil a stal se mistrem světa," připomněl Froome.

"Mojí výhodou by mohlo být také to, že mě lidé po té nehodě do určité míry odepsali. Pokaždé, když jsem narazil na něco takového, vždy mě to hnalo ještě o to více," dodal Froome.

Úspěchy potřebuje i kvůli nové smlouvě, neboť ta současná mu na konci roku vyprší. Ačkoliv se zdá nepravděpodobné, že by opustil stáj Ineos, ve hře je pozice lídra, tak důležitá pro jeho další plány.

"Nemám pocit, že už bych se blížil konci kariéry. Těším se, že budu moct závodit ještě pár dalších sezon. A že nemám kontrakt na příští rok? Teď to pro mě není nijak podstatné. Věřím, že jakmile se vrátíme k závodění, tak se věci pohnou kupředu i v tomto ohledu," uvedl Froome,