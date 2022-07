Forrest Gump, vítězný rekord nebo konflikt s rivalem. Živel Sagan baví Tour deset let

Je to deset let, co slovenský živel Peter Sagan poprvé vlétl na scénu nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France. Od té doby se stal legendou "Staré dámy", zařadil se mezi rekordmany. Fanoušky baví svými výkony i neotřelými kousky, letos rodák ze Žiliny znovu nechybí na startu.

