Nemůžu tomu uvěřit, rozplýval se Cavendish. Na Tour vyhrál druhou etapu za sebou

Britský cyklista Mark Cavendish vyhrál na Tour de France druhou spurtérskou etapu za sebou a celkově má na nejslavnějším závodě světa na kontě už 32 vítězství. Žlutý trikot lídra v 6. etapě díky dojezdu v hlavním poli počtvrté uhájil Nizozemec Mathieu van de Poel.

Bývalý mistr světa Cavendish, jenž se letos na Tour vrátil po třech letech a do nominace týmu Deceuninck-Quick Step se dostal až na poslední chvíli, nečekaně triumfoval už v úterý.

Ačkoli si na něj dnes soupeři museli dávat větší pozor, opět nedal nikomu šanci a po 160,6 km vyhrál před Belgičanem Jasperem Philipsenem a domácím Francouzem Nacerem Bouhannim.

Šestatřicetiletý rodák z ostrova Man už potřetí v kariéře slavil v městě Chateauroux, kde navíc v roce 2008 vyhrál svou první etapu na "Staré dámě". "Nemůžu tomu uvěřit, je to deset let od mého posledního vítězství tady a bylo to podobným způsobem jako dnes," připomněl si Cavendish.

Pouze dvě prvenství na Tour ho nyní dělí od vyrovnání rekordu legendárního Belgičana Eddyho Merckxe.

"To jméno ani neříkejte, vůbec na to nemyslím. Právě jsem vyhrál etapu na Tour. Spousta lidí na takový úspěch dře celou kariéru," řekl Cavendish, který si dnešním triumfem upevnil vedení v bodovací soutěži o zelený trikot.

V průběžném pořadí vede Van der Poel o osm sekund před vítězem středeční časovky a obhájcem loňského prvenství Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Van der Poelův kolega z týmu Alpecin-Fenix Petr Vakoč dnes stejně jako v minulých dnech tahal celý peloton a v celkovém pořadí mu patří 144. místo.

Před víkendovými alpskými etapami čeká peloton nejdelší etapa letošní Tour o délce 249,1 km, která nejspíš hromadným spurtem neskončí. V poslední třetině úseku mezi městy Vierzon a Le Creusot je pět vrchařských prémií, které dávají šanci uprchlíkům z řad cyklistů neusilujících o celkové pořadí.

Cyklistický závod Tour de France - 6. etapa: Tours - Chateauroux (160,6 km):

1. Cavendish (Brit./Deceuninck-Quick Step) 3:17:36, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix), 3. Bouhanni (Fr./Arkéa-Samsic), 4. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 5. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 6. Bol (Niz./DSM), 7. Merlier (Belg./Alpecin-Fenix), 8. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 9. Matthews (Austr./BikeExchange), 10. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) všichni stejný čas, …159. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -1:51.

Průběžné pořadí: 1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 20:09:17, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -8, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -30, 4. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) -48, 5. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) -1:21, 6. Latour (Fr./TotalEnergies) -1:28, 7. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -1:29, 8. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -1:43, 9. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -1:44, 10. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:48, …144. Vakoč -26:53.