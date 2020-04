Letní Tour de France? Zločin proti lidskosti, soptí bývalý ministr

Bývalý francouzský ministr sportu David Douillet označil konání Tour de France v plánovaném letním termínu vzhledem k pandemii koronaviru za "šílenství" a "zločin proti lidskosti". Nejslavnější cyklistický závod světa se má jet od 27. června do 19. července a zatím ještě nebyl odložen.

Podle Douilleta, jenž byl ministrem sportu v letech 2011 a 2012, mají zdravotní rizika konání Tour vyšší váhu než finanční důsledky případného odložení či zrušení závodu.

"Bůh ví, že jsem fanoušek Tour de France, žádné léto nevynechám ani jednu etapu," řekl francouzské televizi Douillet, dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v judu. "Pokud budeme mít dostatek nástrojů k tomu, abychom měli jistotu, že všichni závodníci a diváci budou otestováni a budou na koronavirus negativní, tak proč ne? Ale to se nejspíš nestane. Není vakcína, nic, a lidé umírají."

Douillet přirovnal možnost konání Tour k březnovým komunálním volbám, jež nebyly ve Francii odloženy navzdory vládním opatřením proti šíření koronaviru. "Zuřil jsem, že se volby konaly. Nebál jsem se říct, že to byl zločin proti lidskosti. A pořádání Tour v těchto podmínkách je pro mě totéž. Je to šílenství," řekl.

Organizátoři chtějí o osudu letošního ročníku rozhodnout do 15. května. Ministryně sportu Roxanna Maracineanuová minulý týden zmínila možnost, že by se teoreticky mohla Tour jet bez diváků podél trati a v prostoru startu a cíle, to však odmítli starostové měst na trase i pořadatelská agentura ASO.