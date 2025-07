Pogačar chtěl vedení ztratit, může mít problém, tvrdí Tesař. Tour dělá z lidí zvířata

Tour de France má za sebou 10 z celkových 21 etap a dnes dostali cyklisté první den volna. Největší favorit a obhájce vítězství Tadej Pogačar v pondělí přišel o žlutý dres, ale expert Lubor Tesař tvrdí, že záměrně. Bývalý cyklista a mistr republiky v rozhovoru hodnotí pestrý rozjezd slavného závodu a do druhé poloviny predikuje drama.

Po 38 letech je ve žlutém dresu Ir, v pondělí si pro průběžné první místo dojel Ben Healy. Co říkáte na nového lídra Tour?

Moc hezké! V pondělí to byla krásná etapa, zase je to jiná Tour, než byla. Má to jiný náboj a je to zajímavý ročník, i když všichni vnímáme, že Tadej Pogačar je někde jinde. Ale Tour se rozhoduje poslední týden, Pogačarovi odstoupil hlavní domestik a v týmu UAE byli podle mě rádi, že vepředu jede Healy a chce žlutý trikot. Milerádi to udělali tak, aby to vyšlo.

Zdálo se, že Pogačarovi příliš nevadí, že o vedení přišel. Takže podle vás to byl záměr jeho týmu UAE?

No, aby nemuseli ve středu hned znovu tahat, aby to nebylo celé na nich. Týmu UAE odstoupil Joao Almeida, problémy má Pavel Sivakov. Oni svým způsobem potřebovali o žlutý dres přijít. Teď to pro ně bude trošku klidnější, oni nemusí, nenechají se jen tak vyprovokovat.

Pořadí Tour de France: 1. Ben Healy (Irsko / Education-EasyPost) 37:41:49 2. Tadej Pogačar (Slovinsko / UAE Emirates) -29 3. Remco Evenepoel (Belgie / Soudal-Quick Step) -1:29 4. Jonas Vingegaard (Dánsko / Visma-Lease a Bike) -1:46 5. Matteo Jorgenson (USA / Visma-Lease a Bike) -2:06

Ve středu se pojede rovinatá etapa, ve čtvrtek už zase horská s dojezdem na kopec mimořádné kategorie. Má podle vás Healy na to, aby překvapivé vedení držel?

Healy je skvělý závodník, hrozně bojovný. Nebyl nikdo, kdo mu to v pondělí nepřál, zvlášť po hrdinně vyhrané šesté etapě z úniku. Tam se zase do žlutého o sekundu převlékl Mathieu van der Poel. V pondělí Healy o ten žlutý dres bojoval do poslední chvíle, ve vedoucí skupince jel na špici snad 25 kilometrů sám, jen párkrát mu prostřídali. Nechali ho v tom vykoupat, každý tam myslel na etapové prvenství. Není radno Healyho podceňovat, ale teď už podle mě velký prostor nedostane. Bude záležet na největších lídrech, kdy si budou chtít vzít vedení zpátky. Jestli udělá ofenzivu Pogačar nebo tým Visma.

Co čekáte od nejbližších etap?

Healyho tým Education-EasyPost bude v nové roli. Obvykle jsou aktivní, pořád něco tvoří. Teď budou muset paralyzovat veškeré útoky na žlutý dres. Ale až přijdou hory, bude to mít Ben proti Pogačarovi s Jonasem Vingegaardem hodně těžké.

Říkal jste, že vnímáte, jak je Pogačar odskočený. Jeví se, že má situaci naprosto pod kontrolou, že? Projevuje se, že jede už šestou Tour a že vyzrál? Silami neplýtvá jako občas v minulosti.

Rozhodně. Od začátku jsme viděli proměnu, kdy naopak Jonas odložil tu svou pasivní auru a snažil se být útočný. Zatím tihle dva ale neměli tolik příležitostí, kde co ukázat. Co se týče krátkých prudkých kopců, silnější je Pogačar, to se ví. Nicméně extra ho nedokázal nikde utrhnout. Zdá se mi, že Jonas bude silnější postupně. Máme se na co těšit, obzvlášť pokud Visma vydrží komplet a UAE bude oslabeno, nedejbože ještě o toho Sivakova. V závěru to může být velká divočina.

Takže vidíte odstoupení hlavního Pogačarova domestika Almeidy jako výrazný faktor do dalšího průběhu závodu?

Je to klíčový domestik do kopců a už v pondělí bylo vidět, že Adam Yates ani Marc Soler ho po boku Pogačara nedokážou zastoupit. Nebyl tam člověk, který by tam zůstal, když se začne tvrdě jet. Vingegaard má k ruce Simona Yatese, který je ve formě a vyhrál pondělní etapu, a dá se očekávat, že se dá dohromady Wout van Aert. K tomu Matteo Jorgenson a Sepp Kuss. Tadej může zůstat sám, v tu chvíli je to 5:1 pro Vismu a to už se dají hrát opravdu velké hry.

Očekáváte tedy drama, i když po časovce v prvním týdnu se zdálo, že to s Vingegaardem vypadá špatně, že? Překvapivě tam na Pogačara ztratil přes minutu.

Hodně mě to překvapilo, ale říkal, že mu prostě nejely nohy, což se stane. V třítýdenním etapáku si špatný den najde každý. Blbé je, když to přijde v časovce, ale v posledních letech vidíme, že Tour se nevyhrává o minutu. Ty rozdíly jsou větší a pokud Jonasovi přijde forma v pravý čas, dokáže tu minutu v horách bez problémů smazat.

V pátek může napovědět krátká časovka na necelých 11 kilometrů do kopce.

To je výhoda spíš pro Pogačara, ale Jonas se zlepšuje a jsem zvědavý i na Remca Evenepoela. Po rovině má bezkonkurenčně nejlepší silovou vytrvalost, ale i kratší časovku do kopce může vydržet, může míchat pořadím.

A mohl by Evenepoel ohrozit obecně tu nadvládu Pogačara s Vingegaardem? Od roku 2020 vyhrávají Tour jen oni dva a také letos jsou jednoznačnými favority.

Bohužel, tohle bylo vidět i v pondělí. Když se Tadej zvedne, tak v těžkém stoupání mu dokáže konkurovat jedině Jonas. Pokud tyhle dva nepotká nějaká krize, rozdají si to o vítězství znovu. Ostatní bohužel závodí o třetí místo.

O jeden ze strhujících příběhů se v neděli postaral Van der Poel, který strávil takřka celou etapu v dvoučlenném úniku a sprinteři ho předstihli jen pár stovek metrů před cílem. Co jste na to říkal?

Byl to pekelně odvážný kousek, za mě možná až zbytečný. Ale jo, kluci to zkusili a ve finále to nevypadalo tak, že to nemůže vyjít. Peloton to měl však pod kontrolou, nenechali odjet Mathieuho až tak daleko. Nějaká rezerva tam ještě byla, sjeli ho na posledním kilometru. Ale kdo chce vyhrát, musí to zkoušet i tam, kde ostatní nevěří. A pokud by došlo k nějakému velkému pádu, teoretická šance by byla.

Ale že někdo odjede 170 kilometrů na špici jen ve dvou lidech s parťákem Jonasem Rickaertem, rychlostí průměrně přes 50 kilometrů za hodinu, což byla druhá nejrychlejší etapa Tour v historii… Každý rok přinese Tour něco nového, že?

Každý rok si říkáme, že se to nedá překonat, ale přijde další ročník a znovu je něco úplně jinak. Jsou to neuvěřitelné věci, které se tam dějí. Ta Tour dělá z lidí zvířata. (úsměv) Dokážou ze sebe vydat daleko víc než v průběhu celé sezony. Všichni tam tu formu časují, je to vrchol.

Pro české fanoušky dělá dobrý dojem debutant Pavel Bittner, dvakrát byl relativně blízko za vítězem etapy - spurtoval pátý a čtvrtý. Jak se vám líbí výkony 22letého závodníka?

Za mě skvělé! Je mladý, je fajn, že si to může takhle brzo vyzkoušet. Ještě musí dozrát a naučit se to, malinko mu chybí do těch největších hvězd typu Jaspera Philipsena, Biniama Girmaye, Tima Merliera nebo Jonathana Milana. I když vloni fantasticky porazil Van Aerta na Vueltě. Je dobře, že je s nimi v kontaktu. A pokud tyhle největší hvězdy udělají chybu, je možné, že Pavlova šance může přijít i na letošní Tour.

Před šesti dny bylo desetileté výročí poslední české etapové výhry na Tour a její autor Zdeněk Štybar říkal, že díky Pavlovi nebo i Mathiasi Vackovi věří, že už Češi dlouho čekat nebudou.

Věříme všichni, ale zase buďme realisté. Pro nás je skvělé, že tam Pavel vůbec je. Má toho hodně před sebou, je ve výborném týmu a dostává šanci. Učí ho, krotí ho, dávají mu, co potřebuje. Prožívá si na Tour nedocenitelnou zkušenost, ze které bude těžit.