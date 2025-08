"Nabízíme, co ostatní nemají." Tour v Česku je zase o krok blíže, proti stojí Pogačar

Nejslavnější cyklistický závod v kulisách Prahy? To je téma, o kterém se mluví roky, ale v posledních měsících a týdnech se možnost startu Tour de France v Česku skutečně přiblížila. V únoru mluvil s ředitelem závodu premiér Petr Fiala a při dojezdu letošního ročníku před pár dny jednala česká pracovní skupina přímo v Paříži.

"Praha je nádherné město, jedno z nejkrásnějších hlavních měst vůbec. Pokud bude jednou kandidovat, budeme to posuzovat s největší možnou pozorností."

Ředitel Tour de France Christian Prudhomme pronesl tyto věty už před šesti lety a tehdejší pražský radní Vít Šimral mluvil o tom, že se česká metropole na kandidaturu tzv. Grand Départ skutečně připravuje.

Fanoušci na specializovaných stránkách La Flamme Rouge modelovali etapy v tradičním žlutém hávu, vymýšleli vrchařské prémie a spekulovali, kudy by peloton Tour v Česku projížděl.

Pak ovšem zase všechno utichlo. Na čas.

Letos v únoru se totiž ředitel závodu Prudhomme sešel v Praze na Úřadu vlády s premiérem Fialou a později vznikla pracovní skupina, která už na přípravě a podání oficiální kandidatury intenzivně pracuje.

Vede ji předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek.

"Jednání pana premiéra s Christianem Prudhommem bylo klíčové a dalo jasně najevo, že zájem z naší strany je vážný. Podpora státu je jedním ze základních předpokladů, takže jsme rádi, že vláda náš záměr podpořila," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Organizátorem Tour je francouzská společnost ASO (Amaury Sport Organization), s níž je momentálně Šebkova skupina ve spojení.

"Začali jsme konat obratem po svém jmenování. Byli jsme zástupci ASO pozváni na dojezd letošního ročníku do Paříže a v rámci dalšího setkání předložíme náš návrh," pokračuje Šebek.

V pracovní skupině jsou s ním bývalý účastník Tour Roman Kreuziger, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kolář, šéf projektu L'Etape Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák, radní Prahy Antonín Klecanda a ředitel agentury CzechTourism František Reismüller.

Zjišťují technické, logistické a finanční podmínky spojené s pořádáním startu a plánují konkrétní místa, která by měl návrh obsahovat.

"Při sledování letošního ročníku byly momenty, kdy jsem si k jednotlivým průjezdům představoval varianty obdobných scenérií v Česku. U tras etap musíme zkombinovat vizuální atraktivitu, sportovní náročnost i obslužnost těch míst," podotýká Šebek.

Návrh by měl být pravděpodobně takový, že Tour odstartuje v Praze a další dvě etapy ji povedou do středních a následně jižních Čech.

"Důvodem tohoto plánu je jednak atraktivita lokalit v těchto územích, ale i potřeba návaznosti dalších etap směrem k Francii. Vše by se mělo uskutečnit bez letecké přepravy, která je s ohledem na environmentální principy Tour nežádoucí," vysvětluje předseda NSA.

Letošní ročník "Staré dámy" se jel kompletně na území Francie, ale s ohledem na předchozí léta je to spíše výjimka. Od roku 2010 startovala Tour hned devětkrát mimo Francii.

Příští rok začne v Barceloně, Grand Départ 2027 už má jistý Edinburgh a v olympijském roce 2028 nejspíš zůstane ve Francii.

"Pro nás je prvním reálným termínem, o který můžeme usilovat, rok 2029. Dlouhodobě se o Grand Départ uchází řada zemí, ale jsem přesvědčen, že můžeme nabídnout benefity, které jiné státy nemají," tvrdí Šebek.

Potvrzuje, že velkým českým soupeřem by mělo být Slovinsko. Země současného vládce světové cyklistiky Tadeje Pogačara, šampiona Tour z let 2020, 2021, 2024 a 2025.

"Ano, je to silný soupeř. My takovou cyklistickou superstar nemáme, ale cyklistika jako volnočasová aktivita má v Česku velmi silné postavení, což v ASO ví a hraje to pro ně velkou roli," míní předseda NSA.

"Zároveň nabízíme naprosto unikátní architekturu Prahy, pozitivem je výborná dostupnost z celé Evropy a v neposlední řadě skvělé renomé sportovních akcí konaných na našem území, ať už z pohledu organizace nebo divácké účasti," doplňuje.

Navíc jedním z hlavních sponzorů Tour je již od roku 2003 česká automobilka Škoda.

Některá média přišla v červnu s informací, že organizace úvodních tří etap Tour by mohla Česko vyjít na 700 až 800 milionů korun.

Šebek nechce čísla nijak konkretizovat, ale jmenuje největší položky seznamu - poplatek za přidělení licence, náklady spojené s organizačním zajištěním etap (logistika, ubytování jezdců, týmů a organizačního štábu) a v neposlední řadě zajištění bezpečnosti.

"Je jasné, že financování musí být kombinací zdrojů ze strany státu, ale i regionů a obcí. Počítáme také s finančními zdroji od komerčních partnerů. Důležité je však vidět to, co nám akce přinese," předestírá strůjce pracovní skupiny.

Má na mysli zvýšení prestiže země, neboť přenosy z Tour sledují lidé doslova po celém světě. Dále přilákání turistů a obecně rozvoj cestovního ruchu, ale také dopad na českou cyklistiku.

"Není to jen vrcholná sportovní akce, je to společenský fenomén. Byla by to obrovská příležitost pro cyklistický svaz, jak motivovat mládež, aby se cyklistice začala aktivně věnovat," zmiňuje Šebek.

V letech 2019 a 2022 startovala Tour v Belgii a Dánsku. Tedy v zemích, kde má cyklistika ve společnosti a každodenním životě naprosto výsadní postavení. Ani tuto stránku ale nepovažuje Šebek za slabinu české kandidatury. Naopak.

"Je to jedna z nejprovozovanějších volnočasových aktivit v Česku, což jsme při jednáních s ASO zmiňovali. Mile mě překvapili, že oni sami o tom dobře věděli a vnímají to jako důležitý faktor," odpovídá předseda NSA.

Pokud Češi nebo zmiňovaní Slovinci se svou kandidaturou uspějí, tak jako tak by se jednalo o nejvýchodnější štaci Tour de France v historii.