Toronto srovnalo semifinálovou sérii NBA s Milwaukee

před 32 minutami

Basketbalisté Toronta zvládli oba domácí zápasy semifinále NBA s Milwaukee a úterní výhrou 120:102 srovnali sérii na 2:2. Výraznou roli v tom sehrála lavička Raptors, která přestřílela tu hostujících Bucks 48:23. Série se nyní opět přesune na hřiště nejlepšího týmu základní části, kde se hraje v noci na pátek.

Milwaukee přitom začalo dobře a v první čtvrtině vedlo o sedm bodů. Pak ale sehráli důležitou roli náhradníci Toronta. Norman Powell se trefoval z dálky a zaznamenal 18 bodů, Serge Ibaka přidal 17 bodů a 13 doskoků a Fred VanVleet 13 bodů. Společně dostali Raptory do vedení, které pak tým trenéra Nicka Nurse už udržel.

A to i přesto, že hlavní hvězda týmu Kawhi Leonard tentokrát nebyla ve své kůži. Jeden z nejlepších hráčů letošního play off zaznamenal 19 bodů. "Byl to jeden ze zápasů, kdy byl Kawhi trochu limitován a my ostatní museli zabrat a zastoupit ho," řekl Kyle Lowry, s 25 body nejlepší střelec Toronta. "Určitě byl unavený, ale to i ostatní hráči. Chtěl jsem mu dát při utkání delší odpočinek, ale nechtěl, takže musí být v pořádku," dodal trenér Nurse.

Zatímco v dresu Toronta mělo šest hráčů nejméně 13 bodů, Milwaukee táhly jen dvě hlavní hvězdy. Khris Middleton dal 30 bodů, Janis Adetokunbo přidal 25 bodů a 10 doskoků. Na dvouciferný počet bodů se dostal už jen Nikola Mirotič (11). Rozehrávači Eric Bledsoe a Malcolm Brogdon dohromady proměnili jen čtyři z osmnácti střel.

Bucks prohráli dva zápasy po sobě teprve podruhé v této sezoně. "Byl to snad první zápas, kdy jsem měl pocit, že nebráníme tak, jak bychom měli. Dostali jsme ránu. Toronto hrálo opravdu dobře," ocenil soupeře trenér Mike Budenholzer. "Musíme rozhodně líp bránit. Oni si dělali skoro co chtěli," dodal Middleton.

Finále Východní konference play off NBA - 4. zápas:

Toronto - Milwaukee 120:102, stav série 2:2.