Toronto po druhém prodloužení zdramatizovalo sérii s Milwaukee

Basketbalisté Toronta vybojovali ve finále Východní konference NBA proti Milwaukee první výhru. Na domácí triumf 118:112 potřebovali Raptors dvě prodloužení a snížili na 1:2 stav série, která bude pokračovat v úterý opět v Kanadě.

V domácím dresu dal Kawhi Leonard 36 bodů a přidal devět doskoků a pět asistencí. Lídr Bucks Janis Adetokunbo sice předvedl rekordní zápis, ale nedařilo se mu střelecky a v závěru se vyfauloval.

Toronto ve své hale Air Canada Center vedlo prakticky po celé utkání, ale ne o víc než 11 bodů. V závěru základní hrací doby nedal domácí Pascal Siakam ani jeden ze dvou trestných hodů a umožnil tak dvě sekundy před sirénou poslat Khrise Middletona po útočném doskoku vlastního dvoubodového pokusu duel do prodloužení.

V první nastavené pětiminutovce Raptors díky Siakamovi s Leonardem vedli 89 sekund před koncem o čtyři body, ale Bucks díky Malcolmu Brogdonovi a Georgi Hillovi z čáry trestného hodu opět srovnali. Ze druhého prodloužení uběhla půlminuta, když se vyfauloval Adetokunbo. Jeho spoluhráči následný úsek hry prohráli 5:13.

Šest bodů v koncovce ze svých celkových 36 obstaral Leonard, který si v play off vytvořil osobní maximum 52 odehranými minutami. "Na konci zápasu mi Kawhi říkal, že si hodinu zahrál basket. A já na to: Promiň, moje chyba," líčil už s úsměvem Siakam, který měl na ruce výhru v poslední čtvrtině.

"Jasně, 52 minut, navíc v play off, je hodně, takže to v nohách cítím, ale podobné to bývá i po třiceti. Hlavu si s tím nelámu, teď si odpočinu a příště do toho zase vlítnu," dodal Leonard.

Řecký křídelník v dresu vítězů základní části Adetokunbo zapsal jen 12 bodů, zato 23 doskoků a vytvořil si osobní rekord v play off. Kandidát na cenu MVP proměnil jen pět střel z 16 a ještě osmkrát ztratil balon. Bodově Bucks táhli náhradníci Hill (24) a Brogdon (20).

"Hráli líp než my. Kdykoliv jsme se dotáhli, zase se dokázali trefit a lehce odskočit. Nepodali jsme nejlepší výkon," řekl Adetokunbo. Nejvíce bodů ze základní pětky Milwaukee obstaral pivot Brook Lopez, jenž k 16 přidal stejný počet doskoků.

Finále Východní konference play off NBA - 3. zápas:

Toronto - Milwaukee 118:112 po druhém prodl., stav série 1:2.