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Sport

Tohle NBA ještě nikdy nezažila. Monstrum s boží rukou završilo nevídaný obrat

Sport,ČTK

Basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve čtvrtém finálovém zápase NBA porazili 107:106 San Antonio a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. O vítězství rozhodl 1,2 sekundy před koncem O. G. Anunoby. Knicks vedou 3:1 na zápasy a sérii můžou ukončit v neděli.

NBA: Finals-San Antonio Spurs at New York Knicks
Basketbalista New Yorku Og Anunoby slaví s Karlem-Anthonym Townsem ve finále NBA proti San AntoniuFoto: Imagn Images
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V Madison Square Garden to přitom dlouho vypadalo, že domácí míří za druhou porážkou za sebou.

San Antonio v poločase vedlo o 27 bodů, což se zatím ve finále žádnému hostujícímu celku nepovedlo.

V úvodu třetího dějství Spurs navýšili vedení na 29 bodů, pak ale Knicks začali velký obrat.

Ziskem 36 bodů se na něm podílel Jalen Brunson, Anunoby přidal 33 bodů a navíc se postaral o rozhodující koš, když těsně před koncem doskočil Brunsonovu střelu.

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"Před zápasem jsem mu řekl, že vzhledem k tomu, jak je velký a silný, tak musí být na útočném doskoku jako monstrum," líčil trenér Knicks Mike Brown. "Myslím, že to byla nejslavnější akce v historii klubu," rozplýval se.

"Udělal jsem přesně to, co bylo potřeba. Dal jsem míč Jalenovi a pak jsem si to namířil rovnou ke koši. O tom to je. O doskoku a druhých šancích," smál se Anunoby.

"Byla to doslova boží ruka," divil se jeho spoluhráč Karl-Anthony Towns.

Hvězda hostů Victor Wembanyama zaznamenal 24 bodů a 13 doskoků, ve druhé půli mu však Knicks dovolili jen osm bodů.

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Dvaadvacetiletý pivot měl také necelé dvě minuty před koncem šanci poslat Spurs do vedení o tři body, ale zahodil oba trestné hody.

"Teď máme dvě volby. Špatná by byla to vzdát. Tou dobrou je se z toho poučit a bojovat. A přesně to uděláme," slíbil Wembanyama, který má na kontě tři body za hrubé fauly a pokud by v pátém finále zaznamenal další, dostal by automatický jednozápasový trest.

Knicks předvedli největší obrat v historii finále NBA. Od roku 1997, kdy liga vede statistiky průběhu jednotlivých čtvrtin, se něco podobného podařilo pouze Bostonu, jenž v roce 2008 proti Los Angeles Lakers smazal ztrátu 24 bodů.

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