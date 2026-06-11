Tohle NBA ještě nikdy nezažila. Monstrum s boží rukou završilo nevídaný obrat

Basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve čtvrtém finálovém zápase NBA porazili 107:106 San Antonio a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. O vítězství rozhodl 1,2 sekundy před koncem O. G. Anunoby. Knicks vedou 3:1 na zápasy a sérii můžou ukončit v neděli.
V Madison Square Garden to přitom dlouho vypadalo, že domácí míří za druhou porážkou za sebou.
San Antonio v poločase vedlo o 27 bodů, což se zatím ve finále žádnému hostujícímu celku nepovedlo.
V úvodu třetího dějství Spurs navýšili vedení na 29 bodů, pak ale Knicks začali velký obrat.
Ziskem 36 bodů se na něm podílel Jalen Brunson, Anunoby přidal 33 bodů a navíc se postaral o rozhodující koš, když těsně před koncem doskočil Brunsonovu střelu.
"Před zápasem jsem mu řekl, že vzhledem k tomu, jak je velký a silný, tak musí být na útočném doskoku jako monstrum," líčil trenér Knicks Mike Brown. "Myslím, že to byla nejslavnější akce v historii klubu," rozplýval se.
"Udělal jsem přesně to, co bylo potřeba. Dal jsem míč Jalenovi a pak jsem si to namířil rovnou ke koši. O tom to je. O doskoku a druhých šancích," smál se Anunoby.
"Byla to doslova boží ruka," divil se jeho spoluhráč Karl-Anthony Towns.
Hvězda hostů Victor Wembanyama zaznamenal 24 bodů a 13 doskoků, ve druhé půli mu však Knicks dovolili jen osm bodů.
Dvaadvacetiletý pivot měl také necelé dvě minuty před koncem šanci poslat Spurs do vedení o tři body, ale zahodil oba trestné hody.
"Teď máme dvě volby. Špatná by byla to vzdát. Tou dobrou je se z toho poučit a bojovat. A přesně to uděláme," slíbil Wembanyama, který má na kontě tři body za hrubé fauly a pokud by v pátém finále zaznamenal další, dostal by automatický jednozápasový trest.
Knicks předvedli největší obrat v historii finále NBA. Od roku 1997, kdy liga vede statistiky průběhu jednotlivých čtvrtin, se něco podobného podařilo pouze Bostonu, jenž v roce 2008 proti Los Angeles Lakers smazal ztrátu 24 bodů.
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