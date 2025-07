Rusové už myslí na pořádání olympiády. Nemají ji komu dát, my to zvládneme, tvrdí

Ne, to vážně není vtip. Rusové už spřádají plány na pořádání olympijských her, zimních i letních. A to přesto, že se od února 2022 po rozpoutání války na Ukrajině nesmí účastnit prakticky žádných vrcholných mezinárodních soutěží.

Mezinárodní olympijský výbor krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby zakázaly sportovcům a funkcionářům Ruska účast na svých akcích. Naprostá většina se tím řídila, čímž prakticky vyloučila ruské závodníky z globálních podniků. A to vzhledem k tomu, že Rusko nadále ve válce proti Ukrajině pokračuje, stále trvá. MOV umožnil loni účast na olympiádě v Paříži ruským individuálním sportovcům jen za velmi striktních podmínek. Například nesměli být spojeni s ruskými armádními či bezpečnostními složkami či vyjadřovat podporu ruské agresi proti Ukrajině. V Paříži se nakonec objevilo jen patnáct takových sportovců. Příští rok na zimní olympiádě v Itálii to bude něco podobného, ruské týmy už zákaz startu dostaly. Přesto už Rusové přemýšlejí o pořádání her ve své zemi. "Samozřejmě, že se o ně v budoucnu přihlásíme a budeme schopni je pořádat na nejvyšší úrovni," prohlásil ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v rozhovoru pro státní tiskovou agenturu TASS. "Už jsme to dvakrát dokázali," doplnil politik s odkazem na letní olympiádu v Moskvě 1980 a zimní hry v Soči 2014. "Právě jsem přiletěl z Lausanne, byl jsem v muzeu Mezinárodního olympijského výboru a vzpomínka na hry v Moskvě a Soči tam žije. Pohlednice, odznaky, hromada exponátů, maskoti," rozplýval se Děgťarjov. Člen ruské vlády si ovšem uvědomuje, že hry se do Ruska nevrátí hned. Zvlášť když zákaz startu jeho sportovců pořád platí. "Dříve nebo později obnovíme všechny vztahy, rozvineme všechny cesty na olympijské hry a jsem si jistý, že se budeme ucházet o zimní i letní hry. Naše země je nejpohostinnější a infrastruktura to umožňuje," prohlásil Děgťarjov. "Na mistrovství světa ve fotbale v Rusku se dodnes vzpomíná. Jak bylo Rusko přátelské, jak lidé chodili a fandili v Moskvě, Jekatěrinburgu, Kazani, Volgogradu, Kaliningradu a dalších městech," připojil ministr další vzpomínku, tentokrát na rok 2016. Jeho slova o pořádání olympiády vyvolala v Rusku velký ohlas a nadšení. "Je velmi dobře, že ministr vyjádřil takové plány. Ano, situace je složitá, ale myslím, že se to stejně vyřeší. Vždyť ani nemají kde olympiádu uspořádat," spustila na adresu MOV Taťjana Tarasovová, nejúspěšnější krasobruslařská trenérka historie, v rozhovoru pro server Vseprosport.ru. "Nejdříve olympiádu někomu dají a pak se ukáže, že to ta země nezvládne. Ale ta naše to zvládne," vyhlásila sebevědomě žena, jejíž svěřenci vyhráli 41 světových či evropských titulů a osmkrát brali olympijské zlato. Nejbližší "volný" termín letních her je v roce 2036 (2028 hostí olympiádu Los Angeles, 2032 Brisbane) a kandidaturu už potvrdily Istanbul, Santiago de Chile, indický Ahmadábád a indonéská Nusantara. O zimních olympiádách je jasno do roku 2034. Po Itálii příští rok budou pořadateli Francouzské Alpy (2030) a Salt Lake City.