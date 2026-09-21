Byl to bordel, prohlásil kouč Česka. Jeho tým nezvládl osmifinále a končí

Čeští volejbalisté podruhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Zápas proti Belgii přitom v Turíně rozehráli skvěle a ovládli první set 25:20, ve druhém vedli 9:7 a ještě 13:12, nakonec ale padli 24:26, 14:25 a 15:25.
Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa.
„Od druhého setu nám trošku odcházel útok. Zhoršila se přihrávka plachty, to nás stálo nějaký bodík,“ posteskl si Novák.
„Měli jsme čtyři bodové balóny a ani jeden jsme nesložili. A i když jsme se dobře vrátili, tak pak ta jedna chyba navíc přišla. No a třetí a čtvrtý set snad ani nemá cenu komentovat, to byl bordel,“ dodal.
Český kapitán Patrik Indra přemítal, zda na jeho celek nedolehla tíha okamžiku. „Na druhou stranu, Belgie začala hrát výborný volejbal, za mě naprosto bez chyb, hlavně na útoku,“ ocenil soupeře.
Česko, které skončilo ve skupině čtvrté, v úvodní sadě vítěze skupiny C Belgii přehrávalo. Čeští reprezentanti měli v této pasáži téměř osmdesátiprocentní úspěšnost v útoku a dařilo se jim bránit klíčové útočníky soupeře. Díky tomu se stejně jako v zápasech s Itálií a Slovinskem dostali do vedení.
Pak se ale podobně jako v těchto duelech proti favoritům obraz hry změnil. Ve druhé sadě Belgičané začali lépe bránit v té době produktivního Indru a při podání univerzála Ferreho Reggerse pak utekli na 17:13.
Čeští volejbalisté sice v koncovce od stavu 21:24 odvrátili tři setboly za sebou, ale při tom čtvrtém Indra chyboval v útoku a bylo vyrovnáno.
V dalších dvou setech se český tým z palubovky prakticky vytratil. Nedařilo se mu na servisu ani na přihrávce, úspěšnost útoku spadla pod 40 procent.
Naopak Belgičanům se rozehrál především ústřední univerzál Reggers, který byl nakonec se 24 body nejproduktivnějším hráčem zápasu. Zápas ukončil, když zablokoval střídajícího smečaře Jiřího Bendu. Belgičané zaznamenali 15 bodových bloků a pět es.
„První set jsme hráli excelentně, ve druhém jsme udělali víc chyb a pak už jsme nebyli schopní ničeho,“ litoval nahrávač Luboš Bartůněk.
„Nepřihráli jsme, neubránili jsme, přestali jsme dodržovat taktické pokyny, co jsme měli. Nevím, proč se nám tohle stalo,“ dumal marně.
Na české straně se v útoku celý zápas prosazoval jen smečař Lukáš Vašina, který si připsal 14 bodů. Stejnou bilanci měl také Indra, ale ten bodoval zejména v úvodní sadě.
V úvodu čtvrtého setu pak českého kapitána, jenž se na ME potýkal s problémy se zády, střídal Marek Šotola. Ten se ale do rytmu nedostal, v bod proměnil jen jednu z devíti nahrávek.
Mistrovství Evropy volejbalistů - osmifinále v Turíně:
Česko - Belgie 1:3 (20, -24, -14, -15)
Rozhodčí: Szabo-Alexi (Rum.), Varbanov (Bulh.). Čas: 104 min. Diváci: 1021.
Sestava a body Česka: Drahoňovský 9, Klajmon 8, Indra 14, Vašina 14, Klimeš 7, Bartůněk 1, libero Moník - Šotola 1, Zajíček, Roman, Benda, Pastrňák, Svoboda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Belgie: Reggers 24, Deroo 17, Rotty 10.
Na česko-bavorské hranici policie zastavila Němce. Převážel prostitutku bez dokladů
Policie v Bavorsku zastavila Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se nyní muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic, napsal zpravodajský portál TAG24.
Zpomalte. Pravidelný únik mimo signál předchází vyhoření
Displej zhasne, signál zmizí a ticho lesa najednou působí téměř hlasitě. Vaše pozornost, po celý týden tříštěná desítkami notifikací, e-mailů a nepřetržitým proudem informací, se začíná pomalu skládat zpět.
Ministři G7 varují před eskalací v Jemenu, Húsíové mají okamžitě zastavit útoky
Jemenští povstalečtí Húsíové musí okamžitě zastavit veškeré vojenské akce, hrozby a útoky proti námořní dopravě. V prohlášení, které bylo zveřejněné v noci na úterý, to zdůraznili ministři zahraničí zemí skupiny G7 na okraj zasedání Valného shromáždění OSN. Informovala o tom agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí tři mrtvé po ruských útocích na průmyslové podniky
Rusko v noci na úterý zaútočilo na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti. Zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro, ohlásil na telegramu šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Zahynuli tři lidé, šest utrpělo zranění.