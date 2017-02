To je start. Krpálek může v Düsseldorfu vyzvat světovou dvojku Nateu, který má 170 kilo

před 44 minutami

To si Lukáš Krpálek moc nepřál. Hned na prvním turnaji po přestupu do vyšší váhové kategorie může ve 2. kole narazit na jednoho z nejtěžší protivníků 170 kilogramů vážícího Rumuna Daniela Natea.

Düsseldorf (Německo) - Český judista Lukáš Krpálek může hned na prvním turnaji po přestupu do vyšší váhové kategorie projít zatěžkávací zkouškou. Dnešní los mu pro první kolo přisoudil Kubánce Alexe Garcíu Mendozu, a pokud olympijský vítěz z Ria postoupí, utká se v osmifinále se světovou dvojkou Danielem Nateou z Rumunska. Ten patří s váhou přes 170 kilogramů mezi vůbec nejtěžší judisty.

Krpálek v minulosti soutěžil ve váze do 100 kilogramů, kde patřil mezi nejlepší šestku žebříčku. Po přestupu do nejvyšší váhové kategorie však začíná od nuly, hned v prvních kolech tak může narážet na nejsilnější protivníky. To se stalo při losování v Düsseldorfu, kde hned ve druhém utkání může jít na nejvýše nasazeného Nateu.

"Teď je ze mě zase nováček. Ale s tím jsem do té změny šel, že začnu od nuly, i když to bude nevýhoda, že nejsem nasazený," řekl Krpálek na středeční tiskové konferenci. "Nerad bych hned v prvním závodě po olympiádě dostal někoho ze špičky," připustil.

A právě to se stalo, i když na souboj případně dojde až ve druhém zápase. Nejprve musí porazit světovou sedmadvacítku Mendozu, který skončil v Riu na překvapivém pátém místě, když v duelu o bronz prohrál s Orem Sassonem.

Pokud Krpálek uspěje, vyzve čtyřiadvacetiletého Nateu, před kterým je v žebříčku už jen neporazitelný Francouz Teddy Riner. Pravidelně se objevuje na medailových příčkách, vstup do roku 2017 se však Nateovi nepovedl a na Grand Slamu v Paříži vypadl hned v prvním kole po prohře na tresty.

Natea těží zejména z obrovské postavy. Měří přes dva metry a k tomu váží podle oficiálních údajů 170 kilogramů. "Tyhle váhy se už těžko hází. Je to hlavně o tom, snažit se těch 170 kilogramů vychýlit z rovnováhy, a když se to podaří, tak to musí padnout samo," řekl s úsměvem Krpálkův trenér Petr Lacina.

"Doufám, že se mi alespoň částečně povedlo tyto judisty silově dohnat a že už si se mnou nebudou vytírat žíněnku jako v minulosti. Sám jsem zvědavý, jak mi to půjde," dodal Krpálek.

Těžký los má i další Čech v nejvyšší kategorii Michal Horák, který narazí hned v prvním zápase na stříbrného medailistu z Ria Hisajošiho Harasawu.

