To je smůla. Nymburku o bod utekl postup do osmifinále Ligy mistrů

před 1 hodinou

Smazali manko 22 bodů, vedli už o 31, ale stejně nepostupují. Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů skončili v předkole play off. Výhra 84:63 proti Sassari jim nestačí.

Nymburk - Basketbalisté Nymburku nevyužili šanci a v Lize mistrů skončili v předkole play off. V odvetě doma sice proti Sassari smazali manko 22 bodů z prvního duelu v Itálii a vedli už o 31 bodů, ale v dramatické koncovce příležitost promarnili. Výhra 84:63 jim o bod nestačila. Bývalý euroligový celek rozhodl o postupu do osmifinále trestnými hody pět vteřin před koncem po nymburské chybě.

Nymburk se pokusil na soupeře zhurta nastoupit a vytvořil si vedení 13:5, ale Sassari nezpanikařilo a nedovolilo hned v úvodu domácím dvouciferné vedení. Na něj Nymburk dosáhl až těsně před poločasem.

Čerstvým vítězům Českého poháru se však příliš nedařila střelba z dálky, a tak i přes dobrý výkon Diamona Simpsona, pro kterého šlo o derniéru v nymburském dresu před koncem smlouvy, šli do druhé části s tím, že v ní musejí dát o 13 bodů více než hosté.

Do druhé části dobře vstoupil Eugene Lawrence a zařídil Nymburku sedmnáctibodové vedení, které už dávalo značnou naději. Ale Sassari hned reagovalo oddechovým časem a snížením na 12 bodů.

Nymburk se však nevzdával. Ještě přidal v obraně a zrychlil útok. Pouštěl se do rychlých střel, které mu vycházely, a do konce třetí čtvrtiny získal potřebný náskok 23 bodů, který by znamenal postup.

Už to vypadalo, že domácí svou šanci nepustí. Utekli na 31 bodů a měli zápas pod kontrolou. Čtyři minuty před koncem se však vyfauloval kapitán Jiří Welsch a Sassari toho využilo. Domácí hráči začali zmatkovat a dovolili soupeři se vrátit do hry.

Přesto měli Nymburští koncovku ve svých rukou. Jenže v rozhodující chvíli chybovali při rozehrávce, hodili míč do autu a po následném faulu rozhodlo Sassari z trestných hodů. Howard Sant-Roos už závěrečnou střelu neproměnil.

Odvetné utkání předkola play off basketbalové Ligy mistrů:

Nymburk - Dinamo Sassari 84:63 (17:11, 35:25, 65:42)

Nejvíce bodů: Allen a Simpson po 18, Lawrence 16, Sant-Roos 14 - Lacey 17, Savanovič 14, Lawal 9. Fauly: 22:24. Trestné hody: 27/17 - 15/10. Trojky: 7:7. Doskoky: 39:30. První zápas 72:94, postoupilo Sassari.

autor: ČTK | před 1 hodinou