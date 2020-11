"To je průšvih. Vracíme se do středověku." Špotákové vadí distanční výuka dětí

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková je jako dvojnásobná matka zvyklá improvizovat a teď se jí to v překotné koronavirové době hodí. K tréninku na olympiádu v Tokiu zvládá i učit svého syna Janka, který je ve druhé třídě. Všem dětem by ale přála, aby se co nejdříve vrátily do školy.

Osobně se vyrovnává se současnými omezeními dobře. "Já mám práci flexibilní. Můžu jít, když se s trenérem domluvím. Já si nestěžuji. Jak mám dětí, tak jsem zvyklá dost improvizovat a není to tak náročné. A taky jsem sama s trenérem, v tomhle mám výhodu. Jsme mnohem flexibilnější než velká skupina," popisovala při videorozhovoru svěřenkyně Jana Tylčeho. Související Rodiče malé sportovce kárají a demotivují. Mají podporovat a chválit, říká Kašpárková S ním trénuje od minulé zimy, takže si ve dvou vystačí. "Jak mám trenéra chvilku, tak mě pořád motivuje a pořád mě to s ním baví," ocenila devětatřicetiletá světová rekordmanka. Přípravu naplánovala jako obvykle. "Zatím jdou Kanáry, kam letí většina atletů. Po Novém roce začínáme Nymburkem, pak doufáme Portugalsko, Turecko. Všechno je zarezervované, doufám, že to vyjde," řekla. Pandemie, která na jaře i nyní zasáhla i Česko, ji naučila vážit si maličkostí. "Člověk si váží všeho. Starý duklácký posilovny, vzpomínáme s klukama na aquapark. Vážím si i babiček, nepřerušili jsme vztahy. Dohodli jsme se, že místo toho, aby se ustýskaly, tak se radši budeme vídat," popisovala. Na letošek bude vzpomínat i jako na rok, kdy se doma stala učitelkou. Na jaře staršího syna Janka provázela první třídou, teď s ním už bezmála měsíc prožívá druhou. "Myslím, že nám to jde dobře. Myslím na mámy, které jsou třeba zavřené v paneláku a musí k tomu dělat home office. Ty to mají mnohem horší," uvedla. Ale na učitelskou dráhu se po letošní průpravě nechystá. "Já jsem hrozně přísná. Vidím markantní rozdíl mezi sebou a tou učitelkou na on-line výuce," poznamenala. Související Sprinter Coleman dostal dvouletý distanc a přijde o OH Vadí jí, že se děti v Česku nemohou vzdělávat běžně. "To je návrat do středověku. Vzdělání je nejdůležitější, tohle je velký průšvih," řekla. Kvůli současným opatřením musela před dnešním předtáčením galavečera Atlet roku absolvoval test na koronavirus a je smířená s tím, že nějaká opatření budou i příští rok na olympiádě. Bere to s nadhledem. "Nechci nad tím moc přemýšlet. Lukáš (partner) tam asi bude, i kdyby byla olympiáda bez diváků. To je pro mě nejdůležitější. Zážitky budou, zase jiné. My vám ty medaile přivezeme," prohlásila odhodlaně olympijská vítězka z Pekingu a Londýna a bronzová medailistka z Ria.