To je forma. Perušič a Schweiner si ve finále Světového okruhu zahrají o titul

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si zahrají ve finále Světového okruhu o titul. Čeští hráči otočili v semifinále v Cagliari souboj s domácím párem Paolo Nicolai, Daniele Lupo a Italy porazily po setech 17:21, 21:19 a 15:10 v tie-breaku.

"Těžko se něco říká. Je to úžasné, nečekali jsme to. Každý tým je tady super silný, ve finálovém turnaji jsou jen nejlepší z nejlepších, proto jsme nadšení," řekl Perušič.

"Výsledkově to byl asi náš nejtěžší zápas v turnaji, ale každý soupeř je tady těžký, musíme bojovat o každý míč a jiné to nebude ani ve finále," pronesl Schweiner směrem k nedělním duelu o pohár, v kterém se od 22:00 utkají s olympijskými vítězi z Tokia Andersem Molem a Christianem Sörumem. Norové v druhém semifinále zdolali 2:1 Nizozemce Christiaana Varenhorsta a Stevena van de Veldeho.

V prvním setu semifinále se Češi dvakrát dostali do dvoubodového vedení, ale ve vyrovnané bitvě se oba páry spíše přetahovaly bod po bodu. V koncovce exceloval Nicolai a díky jeho blokům a smečím Perušič a Schweiner úvodní dějství se stříbrnými olympijskými medailisty z her v Riu de Janeiro 2016 ztratili. "Hráli skvěle, jsou silní a tlačili nás servisem," uvedl Perušič.

Druhý set měl podobný průběh jako ten první. Češi dvakrát odskočili do vedení, podruhé na 13:10, ale o náskok je připravil znovu skvělý Nicolai. V koncovce se zaskvěl Perušič svou pověstnou obranou a posunul utkání do tie-breaku, v kterém Češi předvedli perfektní výkon. Suverénně ztrátovali, postupně navyšovali náskok a mečbol proměnili přímým bodem po podání Perušiče. "Prošli jsem dál díky tomu, že jsme se nevzdávali a bojovali až do konce," řekl Perušič.

Utkání mělo skvělou atmosféru. "Itálie je jako náš druhý domov. Máme italské kouče, s Paolem a Danielem trénujeme ve Formii, takže to byl pro fanoušky úžasný zápas," uvedl Perušič.

Postupem do boje o triumf ve finálovém turnaji Světového okruhu Perušič a Schweiner navázali na české ženy. Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková si zahrály o titul v Hamburku 2018 a prohrály tehdy se světovými jedničkami Agathou a Dudou z Brazílie.

Finále Světového okruhu v plážovém volejbalu v Cagliari (Itálie):

Semifinále:

Perušič, Schweiner (5-ČR) - Nicolai, Lupo (1-It.) 2:1 (-17, 19, 10), Mol, Sörum (3-Nor.) - Varenhorst, Van de Velde (8-Niz.) 2:1 (-16, 18, 13).