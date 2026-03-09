Cestovatel po Česku. Američan bude hrát ligu už za devátý klub

Olomoucko kvůli marodce v týmu angažovalo amerického basketbalistu Lamba Autreyho, jenž tak v české lize oblékne dres už devátého klubu.
Šestatřicetiletý rozehrávač se do NBL vrací po necelém roce.
Autrey by měl Olomoucku, vedoucímu týmu tabulky nadstavbové skupiny A2, vypomoci poté, co Hanákům kvůli zranění vypadli Kobe Elvis a Jaren Holmes.
„Jsme moc rádi, že se nám takto narychlo podařilo navázat kontakt i podepsat hráče, jako je Lamb. Hledali jsme především hráče, který je v zápasovém rytmu, to se povedlo," uvedl trenér Matěj Musil.
S českou ligou se Autrey po deseti sezonách rozloučil loni a odešel do Prištiny, kde podle Olomoucka skončil kvůli neplnění závazků ze strany klubu.
Poté hrál za mexický tým Pioneros de Los Mochis, za který nastoupil ještě v polovině února.
Autrey naposledy v lize působil v Ostravě, hrál také za Jindřichův Hradec, Pardubice, Děčín, Kolín, Hradec Králové, Nymburk a Ústí nad Labem, kterému v roce 2024 pomohl k historickému stříbru.
Do finále se dostal také v roce 2019 s Děčínem. V obou případech jeho týmy nestačily na Nymburk.
V české lize odehrál Autrey 396 zápasů a je čtvrtý mezi cizinci. Rekordmanem je Slovák Roman Marko s 679 starty, za nímž následují Američan Levell Sanders (626) a slovenský hráč Dušan Pandula (426). S 5927 body je Autrey mezi zahraničními basketbalisty druhý za Sandersem (8616).
