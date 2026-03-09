Přeskočit na obsah
9. 3. Františka
Sport

Cestovatel po Česku. Američan bude hrát ligu už za devátý klub

Sport,ČTK

Olomoucko kvůli marodce v týmu angažovalo amerického basketbalistu Lamba Autreyho, jenž tak v české lize oblékne dres už devátého klubu.

Lamb Autrey v dresu Ústí, jednoho z mnoha klubů, kterými v Česku prošel
Lamb Autrey v dresu Ústí, jednoho z mnoha klubů, kterými v Česku prošelFoto: Profimedia
Šestatřicetiletý rozehrávač se do NBL vrací po necelém roce.

Autrey by měl Olomoucku, vedoucímu týmu tabulky nadstavbové skupiny A2, vypomoci poté, co Hanákům kvůli zranění vypadli Kobe Elvis a Jaren Holmes.

„Jsme moc rádi, že se nám takto narychlo podařilo navázat kontakt i podepsat hráče, jako je Lamb. Hledali jsme především hráče, který je v zápasovém rytmu, to se povedlo," uvedl trenér Matěj Musil.

S českou ligou se Autrey po deseti sezonách rozloučil loni a odešel do Prištiny, kde podle Olomoucka skončil kvůli neplnění závazků ze strany klubu.

Poté hrál za mexický tým Pioneros de Los Mochis, za který nastoupil ještě v polovině února.

Autrey naposledy v lize působil v Ostravě, hrál také za Jindřichův Hradec, Pardubice, Děčín, Kolín, Hradec Králové, Nymburk a Ústí nad Labem, kterému v roce 2024 pomohl k historickému stříbru.

Do finále se dostal také v roce 2019 s Děčínem. V obou případech jeho týmy nestačily na Nymburk.

V české lize odehrál Autrey 396 zápasů a je čtvrtý mezi cizinci. Rekordmanem je Slovák Roman Marko s 679 starty, za nímž následují Američan Levell Sanders (626) a slovenský hráč Dušan Pandula (426). S 5927 body je Autrey mezi zahraničními basketbalisty druhý za Sandersem (8616).

