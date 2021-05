Titulový zápas? Je to rychlé, ale připravit bych se dokázal, věří Procházka

Bezprostředně po vítězství nad Američanem Dominickem Reyesem českého MMA bojovníka Jiřího Procházku otázka na možný zápas o titul v prestižní organizaci UFC překvapila, s odstupem několika desítek hodin si ho ale již dovedl představit.

Chce však dostatek času na přípravu a s rozhodnutím by rád vyčkal na výsledek již ohlášené titulové bitvy mezi Polákem Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou z Brazílie, která se má konat na začátku září.

"Osobně bych preferoval počkat do zápasu Teixeiry s Blachowiczem a po něm se jasně rozhodnout. Příprava na Blachowicze, nebo vítěze tohoto duelu, musí být fakt důkladná. Je to titulový zápas, to se nesmí podcenit," řekl Procházka na on-line tiskové konferenci po návratu do Česka.

Šampion japonské organizace Rizin se v noci na neděli českého času představil v UFC teprve podruhé a po jasné výhře nad Reyesem, kterého knokautoval ve 2. kole, už se mluví o tom, že by mohl bojovat o pás americké organizace. První dotaz bezprostředně po zápase jej ale lehce zaskočil

"Když jsem si po zápase sedl za mikrofon a rovnou se mě ptali, že půjdu o titul, tak jsem si říkal: Sakra, fakt? Přišlo mi to rychlé, Když jsem si ale pak představil Blachowicze nebo někoho z nich jako titulového vyzyvatele, a když jsme teď pocítil Dominicka před sebou, všechny jeho techniky, tak musím říct, že na titulový zápas bych se dokázal připravit," řekl Procházka.

Nejdříve si chce ale hlavně odpočinout a pozvolna začít pracovat na svém zlepšení. "Teď bych chtěl tak měsíc dva jet svůj režim s ohledem na to, jaký bude další zápasový plán. Rád bych zapracoval na chybách, které jsem v zápase udělal. Rád trávím čas sám nad sebou a griluji se v tom klidně několik hodin," pousmál se Procházka, jenž své triumfální vítězství ještě ani pořádně ze záznamu neviděl.

"Ani jsem neměl možnost číst všechny reakce. K médiím jsem se pořádně nedostal," přiznal. Prakticky všechny světové hvězdy MMA jej chválily.

"Jasně, že jsem za to rád. Rád bych se mezi tyhle šampiony zařadil, předvedl něco výjimečného, tak to beru jako něco, co jsem si jasně zadal a očekávám to," řekl člen brněnského klubu Jetssaam Gymu, který si v Las Vegas připsal dvanácté vítězství a desáté k.o. v řadě.

Procházka do zápasu nastoupil se speciálním účesem - na středu hlavy měl upletený cop. Inspiroval se thajskými bojovníky a takzvaným mongkonem. Ozdobou hlavy, kterou používají při rituálním tanci "Wai Khru". Zřejmě si ho nechá i nadále.

"Měl jsem ho nějakou dobu v hlavě a řekl jsem si, že si ho nechám dále. Abych v sobě mohl držet spirit, na který jsem najel. Jen bych si rád oddělal umělé příčesky a nahradil je svými vlasy," dodal Procházka.