Tipy na prázdniny: plavání v jezerech, adrenalin v bahně nebo špičkový volejbal

Dva měsíce prázdnin právě začaly. Otevírá se tedy ideální prostor pro sportování všeho druhu. Možností nabízí léto v Česku habaděj. Po celé republice se uskuteční desítky sportovních akcí, které vybízejí děti, rodiče i celé rodiny k aktivní zábavě. Ať už máte doma malého běžce, cyklistu, plavce nebo ratolest, která ráda zkouší nové sporty, vyberete si.
Než se pustíme do průzkumu zajímavého menu, pár slov o tom, jak zvolit nejlepší sportovní pochutinu pro vaše dítě, respektive pro rodinný tým.
Zaprvé: respektujte věk a zkušenosti dítěte. Neberte potomka na triatlon, když umí ve vodě jen splývat.
Zadruhé: nepřehlédněte délku programu. Aby děcka akce neumořila, ale příjemně unavila a dodala motivaci k dalšímu sportování.
Zatřetí: mrkněte na kvalitu zázemí - dostupnost občerstvení, šanci vyzkoušet si více sportů, doprovodný program pro sourozence.
Pak si odnesete nezapomenutelné zážitky.
A teď už nakoukněme do pestrého menu. Začneme jedním cyklistickým předprázdninovým předkrmem.
Plaveme severem
Chcete-li si zaplavat v přírodní vodě, nemůžete nepřijet v závěru července do severních Čech. Na jezerech Barbora, Milada, Most jsou pro vás ve dnech 25., 26., 27. 7 nachystány různé plavecké trasy.
Rytmus je vždy stejný: mezi jedenáctou a třináctou hodinou se bez stresu, bez hromadného startu ponoříš do vody a máš čas až do 17 hodin, abys uplaval distanci, kterou si zvolíš. Podle chuti i počasí si můžeš vybrat krátkou (~1,5 km), střední (~3,5 km) nebo dlouhou trať (~7 km).
Nyní se mnozí z vás asi zarazili: Cože, vždyť já neuplavu ani dvě stě metrů, natož kilometry!
Nebojte i tak můžete tohle dobrodružství zvládnout. Jen využijete variantu štafet, kdy se plavci libovolně střídají. Ti co zrovna neplavou nabírají nové síly na paddleboardu.
Čas má pouze motivační charakter a měří si ho každý sám. Nejde o pořadí, ale o vlastní prožitek.
„Udělali jsme tenhle závod kvůli pocitu, kdy se opřeš do vody, všechno se zpomalí a Ty víš že jsi ve správný čas na správném místě. Protože nezáleží na tom, za jaký čas vzdálenost uplaveš, ale kolik času strávíš tím, co miluješ,“ zdůrazňují organizátoři.
Za každé přeplavané jezero se získává dílčí medaile, které lze pak složit do jednoho celku jako puzzle. Podmínkou je absolvování alespoň jednoho přeplavání jezera v oficiálním termínu. Zbytek se dá doplavat individuálně. Takže žádný stres.
Spartan race
Pokud děti milují bláto, překážky, šplhání a lezení, na sérii závodů Spartan Kids se vyřádí dosyta. Výhody? Omladina závodí samostatně na bezpečných překážkách. Rodiče si mohou střihnout Sprint nebo Super, Všechny dohromady pak pohltí festivalová atmosféra po celý den.
V komunitě běžců bývá Spartan často doporučován jako vstup do světa OCR (obstacle course racing), přičemž zkušenější závodníci doporučují v předstihu kombinaci běžeckého a silového tréninku.
Pokud si to hodláte vyzkoušet, máte šanci 15. srpna v Liberci v areálu Vesec, kde se v minulosti konalo mistrovství světa v klasickém lyžování. Děti si to rozdají na tratích od jednoho do tří kilometrů, na kterých je čeká deset až dvacet překážek. Jejich tátové a mámy můžou prubnout sprint na pět kilometrů s dvaceti překážkami. Pozor, registrace je on-line. Místo na startu můžete zakoupit i jako dárek. Dobré jídlo a hudba pro diváky i aktéry jsou už zaběhnutým bonusem.
Běhej lesy
Je něco lepšího, než si nazout tenisky a vyběhnout do lesů? Když tomu ještě nevěříte, tohle vás přesvědčí. Přijeďte si s rodinou udělat tečku za prázdninami do srdce Jizerských hor, konkrétně do Bedřichova.
U běžeckého stadionu, kde finišuje známá lyžařská Jizerská padesátka, najdete trasy od pěti do třiadvaceti kilometrů.
Špičkový volejbal jako divácký zážitek
Ne každé dítě chce závodit. I sledování vrcholového sportu může být skvělým zpestřením prázdnin. A že je z čeho v Česku i letos v létě vybírat.
Největší sportovní událostí bude bezpochyby mistrovství Evropy ve volejbalu žen. Jedním z dějišť turnaje, který přivítá špičkové evropské reprezentace, bude Brno. Pro rodiny s dětmi jde o atraktivní možnost vidět elitní mezinárodní sport za dostupné ceny. České volejbalistky se před domácím publikem utkají s tradičně silnými Srbkami, Ukrajinkami, Bulharkami, Rakušankami a Řekyněmi.
Zemřel dramaturg a bývalý rektor JAMU Václav Cejpek. Bylo mu 73 let
Zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Václav Cejpek, bylo mu 73 let. ČTK to bez dalších podrobností potvrdila mluvčí školy Romana Elsner. Cejpek působil jako televizní a divadelní dramaturg a překladatel z němčiny. Loni se stal prvním držitelem titulu emeritního profesora JAMU.
Skvělá Bouzková je ve třetím kole, Italka ji nezdržela
Tenistka Marie Bouzková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu. Nasazená jednadvacítka porazila Italku Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týdne mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).
Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord. Škoda Auto dál prohlubuje tržní propast
Prodej elektromobilů v Česku v červnu dosáhl historického maxima 2142 vozů a potvrzuje zrychlující růst trhu, který se ale stále výrazně zaostává za průměrem EU. Dominantní roli na domácí scéně dál potvrzuje Škoda Auto, která s 2800 prodanými elektromobily za pololetí výrazně vede před druhou Teslou a třetím Mercedes-Benzem a tím zároveň prohlubuje odstup mezi silnými hráči a zbytkem trhu.
Stejná sprcha, stejný záchod. Bartůňková pod tíhou rituálů budí na Wimbledonu pozornost
Je to její první dospělý Wimbledon a už je ve třetím kole, tedy mezi 32 nejlepšími hráčkami turnaje. Nikola Bartůňková začíná v All England Clubu budit pozornost, jen kvůli cestě vzhůru musí odstraňovat z cesty další české tenistky.