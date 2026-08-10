Přeskočit na obsah
Benative
11. 8. Zuzana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tichý protest reprezentantů zaujal svět. Při hymně gestem upozornili na křivdu

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Zoufalé gesto reprezentantů Černé Hory obletělo sportovní svět. Mladí vodní pólisté tak chtěli upozornit na křivdu, kterou cítili při mistrovství světa do 16 let v Záhřebu.

Skloněné hlavy reprezentantů Černé Hory při hymně na MS vodních pólistů do 16 let
Skloněné hlavy reprezentantů Černé Hory při hymně na MS vodních pólistů do 16 letFoto: Repro TV
Reklama

Černohorci nastoupili k utkání o 17. místo proti Peru. Když před zápasem začala hrát hymna, sklonili jako jeden muž hlavy.

Jejich tichý protest se dočkal ve sportovním světě velké odezvy a sympatií.

Vodní pólisté dali najevo pocit křivdy a nespokojenosti s podivným systémem, který je místo do play off poslal právě jen do boje o umístění.

Problém spočívá v experimentu, který mezinárodní federace vodních sportů na šampionátu zkoušela.

Reklama
Reklama

Podle něj totiž víc než na dosažených výsledcích záleží na tzv. TPI (Tournament Performance Index).

Jedná se o matematický vzorec, který má zohledňovat i sílu soupeřů, proti nimž tým hrál, a teprve na jeho základě se přidělují body.

Černohorci v ligové fázi turnaje získali tři výhry a jedinou prohru si připsali s Ruskem, jemuž navíc podlehli až v rozstřelu.

Přesto do vyřazovací části neprošli, na rozdíl třeba od Španělska či Itálie, které měly totožnou bilanci tří vítězství a jedné porážky.

Reklama
Reklama

Navíc Itálii paradoxně Černohorci ve vzájemném zápase zdolali… A k tomu se do play off dostali i Němci a Australané, přestože měli zápasovou bilanci 2:2, tedy horší než nešťastní Balkánci.

Ti se proto rozhodli k vyjádření tichého nesouhlasu při hymně. „Někdy je nejsilnějším vzkazem ten beze slov,“ napsal černohorský svaz vodního póla ve vyjádření na sociálních sítích.

„Náš tým se pro to rozhodl nikoliv z nedostatku respektu k soupeřům nebo pořadatelům, ale jako protest proti novému soutěžnímu systému, který znevýhodnil Černou Horu. Tohle je upřímná reakce zklamaných mladých sportovců, kterým byla odepřena příležitost, pro niž bojovali a tvrdě pracovali,“ uvedli funkcionáři.

Jedním z nejslavnějších podobných protestů je gesto gymnastky Věry Čáslavské, která na olympiádě v Mexiku v roce 1968 odvrátila při sovětské hymně hlavu a dívala se do země na protest proti okupaci Československa.

Reklama
Reklama

Na nejvyšším stupni stála tehdy společně se sovětskou gymnastkou Larisou Petrikovovou, které rozhodčí skandálně přidali body až poté, co jich Čáslavská získala v prostných více. Sovětská závodnice jich dodatečně dostala právě tolik, aby to dorovnalo zisk Čáslavské…

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Colombia Earthquake
Colombia Earthquake
Colombia Earthquake

Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, záběry ukazují bortící se katedrálu

Západ Kolumbie v pondělí postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, které bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, informovala agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, jehož guvernérka na sociálních sítích píše o zraněných a vážných škodách. Počty zraněných zatím nejsou známy. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama