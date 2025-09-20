Ostatní sporty

Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz

ČTK ČTK
před 12 minutami
Trojnásobná olympijská vítězka Nafissatou Thiamová odstoupila ze sedmiboje na mistrovství světa v Tokiu. Po nepovedeném skoku do dálky, v němž předvedla podprůměrný výkon 599 centimetrů, klesla belgická hvězda na osmé místo a závěrečné dvě disciplíny se rozhodla už neabsolvovat.
Sedmibojařka Nafissatou Thiamová na MS 2025 v Tokiu
Sedmibojařka Nafissatou Thiamová na MS 2025 v Tokiu | Foto: Reuters

Dvojnásobná mistryně světa z let 2017 a 2022 před soutěží obvinila belgický atletický svaz, že jí znemožnil zúčastnit se závěrečného reprezentačního soustředění v Japonsku a zkomplikoval jí přípravu.

Předsedkyně svazu Jessica Mayonová to popřela.

Související

Mistr světa přeběhl k dopingovým hrám, byl i ve vězení. Topím se v penězích, vzkázal

Fred Kerley, americký sprinter, olympijské hry Tokio 2021

Po prvním dnu byla Thiamová šestá a ztrácela necelých 100 bodů na druhé místo. Nepovedená dálka, v níž má osobní rekord 686 cm, ji však z boje o medaile vyřadila.

"Nemá cenu pokračovat," řekla podle agentury AFP její manažerka Helena Van der Plaetsenová.

Thiamová se dostala do sporu se svazem, protože nepodepsala jeho etický kodex. Důvodem jsou neshody ohledně osobnostních práv. Jednatřicetiletá atletka má některé sponzory, jejichž zájmy by se křížily se svazovými partnery.

Před začátkem sedmiboje si stěžovala, že jí svaz zrušil místo na závěrečném kempu v Japonsku a odmítl akreditovat na šampionátu jejího fyzioterapeuta. Šéfka belgické atletiky popřela, že by svaz Thiamovou znevýhodnil.

 
Mohlo by vás zajímat

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

Mistr světa přeběhl k dopingovým hrám, byl i ve vězení. Topím se v penězích, vzkázal

Mistr světa přeběhl k dopingovým hrám, byl i ve vězení. Topím se v penězích, vzkázal

Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Krasobruslení v šoku. Jednu naději smetl náklaďák na kole, druhou jiný na přechodu

Krasobruslení v šoku. Jednu naději smetl náklaďák na kole, druhou jiný na přechodu
Ostatní sporty sport Obsah Atletika MS v atletice mistrovství světa sedmiboj víceboj

Právě se děje

před 4 minutami
"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín
Ostatní sporty

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

Federica Brignoneová se zotavuje po vážném zranění levé nohy. Ve sbírce jí chybí jen olympijské zlato, na které chtěla útočit v únoru doma.
před 12 minutami
Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz
Ostatní sporty

Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz

Trojnásobná olympijská vítězka Nafissatou Thiamová nedokončí sedmiboj na mistrovství světa v Tokiu. Dostala se do křížku s belgickou atletikou.
před 22 minutami
Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů
Ekonomika

Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů

Nejčastěji lidé nesplácí účty za energie, za služby nebo za spotřebitelské půjčky.
před 1 hodinou
Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu
Infografika
Magazín

Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu

Poznáte slova z Chodska, Hané, Valašska i Slezska? Dejte si kvíz z nářečí a zjistěte, kolik výrazů a regionů trefíte.
Aktualizováno před 1 hodinou
Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky
Tenis

Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky

Jakub Menšík se stal nejmladším vítězem dvouhry na prestižním Laver Cupu a pak se podílel na dalším bodu týmu Evropy po boku Carlose Alcaraze.
Aktualizováno před 1 hodinou
Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda
2:31
Tenis

Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda

Kateřina Siniaková je v Soulu už v semifinále. To bude hrát ještě dnes, stejně jako zabojuje o finále v deblu s Barborou Krejčíkovou.
před 1 hodinou
Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci
Domácí

Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci

Vystoupení tří leteckých akrobatických skupin budou patřit k největším lákadlům letošních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.
Další zprávy