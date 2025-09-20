Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz

Dvojnásobná mistryně světa z let 2017 a 2022 před soutěží obvinila belgický atletický svaz, že jí znemožnil zúčastnit se závěrečného reprezentačního soustředění v Japonsku a zkomplikoval jí přípravu.
Předsedkyně svazu Jessica Mayonová to popřela.
Po prvním dnu byla Thiamová šestá a ztrácela necelých 100 bodů na druhé místo. Nepovedená dálka, v níž má osobní rekord 686 cm, ji však z boje o medaile vyřadila.
"Nemá cenu pokračovat," řekla podle agentury AFP její manažerka Helena Van der Plaetsenová.
Thiamová se dostala do sporu se svazem, protože nepodepsala jeho etický kodex. Důvodem jsou neshody ohledně osobnostních práv. Jednatřicetiletá atletka má některé sponzory, jejichž zájmy by se křížily se svazovými partnery.
Před začátkem sedmiboje si stěžovala, že jí svaz zrušil místo na závěrečném kempu v Japonsku a odmítl akreditovat na šampionátu jejího fyzioterapeuta. Šéfka belgické atletiky popřela, že by svaz Thiamovou znevýhodnil.