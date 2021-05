"Těžko hledám slova." Golfista Mickelson je v 50 letech nejstarším vítězem majoru

Americký golfista Phil Mickelson vyhrál podruhé v kariéře turnaj PGA Championship a v padesáti letech se stal nejstarším vítězem majoru. Na obtížném hřišti Ocean Course na Kiawah Island měl po čtyřech dnech šest ran pod par.

"Těžko hledám slova, jak popsat pocity nadšení a naplnění v okamžiku, kdy jen málo lidí věřilo, že bych něco tak velkého ještě mohl dokázat. Tenhle moment budu oslavovat celý život," řekl Mickelson po překonání krajana Juliuse Borose, který v 48 letech ovládl také PGA Championship.

Za Mickelsonem skončili o dvě rány zpět na děleném druhém místě krajan Brooks Koepka a Jihoafričan Louis Oosthuizen. Pod par se celkově dostalo jen šestnáct hráčů.

Na PGA Championship se Mickelson radoval z výhry i v roce 2005 a celkově získal šestý titul kategorie major. Na americkém okruhu PGA má nyní už 45 triumfů.

První titul na PGA přitom získal před třiceti lety. "Je dost možné, že tohle byla moje poslední výhra," uvažoval Mickelson a dodal: "To je realistický pohled. Na druhou stranu se třeba ještě znovu takhle zkoncentruji a prorazím. Každý má i v pokročilém věku šanci. Doufám, že je tohle pro ostatní inspirace, chce to jen o trochu víc tvrdší práce, ale sakra se vyplatí!"

Mickelson je osmým hráčem, který vyhrál po padesátce na PGA Tour. Naposledy to dokázal Davis Love III v roce 2015 na turnaji Wyndham Championship. Šest a víc majorů vyhrálo aktuálně čtrnáct golfistů a Mickelson se s šesti vyrovnal Angličanu Nicku Faldovi a Leemu Trevinovi z USA.

"Doufám, že bude v padesáti ještě hrát. Ale být schopen v tomhle věku hrát, být konkurenceschopný a dokonce vyhrát, to je ještě jiná věc. Všechna čest, že to dokázal, a bylo skvělé, že jsem u toho mohl být a vidět to," poklonil se Koepka Mickelsonovi.

Mickelsonův triumf ocenil i dlouholetý rival Tiger Woods, který se doma zotavuje po vážném zranění nohy z únorové autonehody. "Je velká inspirace vidět Phila vyhrát znovu a v padesáti letech. Gratulace," napsal Woods, patnáctinásobný vítěz majorů.

Cestou na poslední green musela ochranka uvolnit Mickelsonovi cestu davem nadšených diváků, aby se dostal na místo a mohl zahrát poslední dva paty. "Byl to úžasný den a snažil jsem se do poslední chvíle nemyslet na skóre, hrát ránu po ráně. Mezi koly jsem nekoukal na televizi a měl vypnutý mobil." Po poslední ráně se objal s bratrem Timem, který mu dělal caddieho. "Asi před třemi týdny mi řekl, že brzy vyhraje," prozradil Tim.

Po návratu vítězné formy se teď znovu může mluvit o Mickelsonově šanci na zkompletování kariérního Grand Slamu. K tomu mu chybí jen US Open, na kterém skončil šestkrát druhý. Vítězství se může dočkat už za měsíc.

PGA Championship, golfový turnaj kategorie major na Kiawah Island (dotace 11 milionů dolarů, par 72) :

1. Mickelson 282 (70+69+70+73), 2. Koepka (oba USA) 284 (69+71+70+74) a Oosthuizen (JAR) 284 (71+68+72+73), 4. Casey (Angl.) 286 (71+71+73+71), Higgs (USA) 286 (72+71+73+70), Harrington 286 (71+73+73+69) a Lowry (oba Ir.) 286 (73+71+73+69).