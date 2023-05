Krpálek zaútočí na zlato! Český judista je ve finále MS, tam ho čeká Rus s výjimkou

Judista Lukáš Krpálek bude útočit na třetí světový titul. Dvojnásobný olympijský šampion při návratu do kategorie do 100 kilogramů postoupil do finále. V semifinále vyřadil obhájce bronzu Zelyma Kocojeva z Ázerbájdžánu, jenž doplatil na porušení pravidel ze druhé minuty nastavení.

Ve finále Krpálka čeká mistr Evropy z roku 2019 Arman Adamjan. Ten může na MS startovat po té, co mezinárodní federace IJF povolila účast vybraným ruským judistům v neutrálních barvách. Počtvrté z pěti duelů na cestě do finále musel dvaatřicetiletý český reprezentant bojovat v nastaveném čase. Kocojev se na rozdíl od jeho předchozích soupeřů nenechal udolat v boji na zemi. Po minutě prodloužení zaútočil a hodil Krpálka, ale chvat dokončoval až ve chvíli, kdy měl hlavu na tatami, což je zakázané. Proto získal ipon Krpálek. V této kategorii může navázat na devět let starý triumf z MS v Čeljabinsku. Druhý titul získal před čtyřmi lety v nejtěžší váze. K tomu má dva světové bronzy.

