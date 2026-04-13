Teprve čtvrtá obhajoba v historii Masters. McIlroy znovu oblékl zelené sako

Golfista Rory McIlroy ze Severního Irska jako teprve čtvrtý hráč v historii obhájil titul na Masters. První major sezony v Augustě vyhrál o jednu ránu před domácím Scottiem Schefflerem.
Šestatřicetiletý McIlroy ovládl šestý major v kariéře.
Před ním titul na Masters obhájili pouze legendy Jack Nicklaus (1965 a 1966), Nick Faldo (1989 a 1990) a naposledy Tiger Woods (2001 a 2002).
"Nechce se mi věřit, že nejdřív jsem tady na vítězství čekal 17 let a pak tady vyhraju dvakrát za sebou," řekl McIlroy, který loni na Masters získal poslední chybějící titul z majoru a zkompletoval kariérní grandslam.
„Teď mi navíc určitě nehrozí ztráta motivace jako po loňském vítězství. Nechci tady říkat nějaká čísla, ale tahle výhra je jen část mé cesty. Pořád mám cíle, na které chci dosáhnout," dodal McIlroy.
V Augustě byl od prvního kola v čele a v polovině turnaje měl McIlroy dokonce rekordní náskok šesti ran, který ale neudržel a do závěrečného kola vstupoval se skóre 205 ran stejně jako Američan Cameron Young. Ten nakonec obsadil dělené třetí místo.
„Musel jsem potom ještě bojovat. Kdybych ztratil náskok šesti ran a nevyhrál tady, to by byla hodně hořká pilulka," prohlásil McIlroy, který v Augustě zaokrouhlil počet titulů z okruhu PGA na třicet.
Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě v USA (par 72, dotace 21 milionů dolarů):
1. McIlroy (Sev. Ir.) 276 (67+65+73+71), 2. Scheffler 277 (70+74+65+68), 3. Henley 278 (73+71+66+68), Young (všichni USA) 278 (73+67+65+73), Rose 278 (70+69+69+70) a Hatton (oba Angl.) 278 (74+66+72+66), 7. Burns 279 (67+71+68+73) a Morikawa (oba USA) 279 (74+69+68+68).
