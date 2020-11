Téměř milion korun pro Liesera, jako první Čech vyhrál turnaj Challenge Tour

Golfista Ondřej Lieser se stal prvním českým vítězem turnaje na Challenge Tour.

Ve španělském Cádizu dnes vyhrál díky deseti ranám pod par Andalucía Challenge, turnaj druhé nejvyšší evropské série. Další český hráč Stanislav Matuš se v desítce neudržel a skončil na děleném 26. místě.

"Je to, cítím…" hledal Lieser zprvu slova na webu soutěže na otázku, jaké to je být prvním českým vítězem na Challenge Tour. Pak se zhluboka nadechl: "Začněme znovu. Je to úchvatné a hlavně způsob, jakým jsem to dokázal."

Největší profesionální golfový úspěch je pro Liesera v žebříčku hodnot za jeho osobním životem. "Mám tři vrcholy. První je narození dcery Elizabeth před rokem a půl, druhým svatba s mojí ženou Michaelou a tohle bude třetí," vyznal se. "Hraju golf a snažím se být dost dobrý, abych se o ně mohl postarat. To je můj cíl."

Devětadvacetiletý Lieser sice začal v 1. kole se skóre +2, ale další tři kola odehrál pod parem (-2 a dvakrát -5). Po sobotě figuroval na děleném třetím místě a ve finálovém kole se po třech jamkách posunul do čela. Náskok díky šesti birdie navýšil na tři rány a nakonec zvítězil o dvě před Angličanem Richardem Mansellem.

Na první devítce finálového kola zahrál Lieser pět birdie. "Byl jsem v ráži, speciálně na sedmičce, osmičce a devítce," komentoval tři birdie za sebou. "Po deváté jamce jsem věděl, že vedu, ale snažil jsem se hrát další birdie, protože je tady těžký konec. Uklidnilo mě, že jsem vedl o tři rány, a vyhrál o dvě. Je to skvělý pocit," řekl Lieser.

Ve finále se držel své strategie. "Odpálit míč tvrdě, najít ho a dát další ránu. A fungovalo to," usmíval se hráč klubu Prague City Golf, který po posledním patu do paru zaťal pěst. Následně už si vychutnal focení s pohárem v rukou.

V letošní sezoně Lieser posunuje na evropské scéně české hranice. V červenci vylepšil 13. místem maximum na elitní European Tour, začátkem října byl čtvrtý na Challenge Tour.

Právě čtvrté místo v Itálii, kde skončil čtvrtý o ránu za play off, mu ve Španělsku pomohlo. "Hodně," přikývl s tím, že ráno ani během finálového kola s ním necloumala nervozita. "Tam už jsem klepal na dveře a dostal jsem se do kontaktu s nejlepšími a do situace, ve které chci být," řekl nejlepší český hráč ve světovém žebříčku, v kterém si polepší z 554. místa a má šanci dostat se na olympiádu do Tokia.

Triumfem Lieser získal 32 tisíc eur, v přepočtu okolo 850 tisíc korun. Především má jistou plnou kartu na Challenge Tour na další sezonu. "To byl můj hlavní záměr," řekl.

V žebříčku sezony se posunul z 21. na šesté místo a může získat více. Má šanci bojovat o kartu na European Tour, kterou letos nezíská jako jindy dvacítka nejlepších hráčů z žebříčku Challenge Tour v sezoně, ale kvůli pandemii koronaviru jen pět.

Lieser si připsal na konto třetí profesionální mezinárodní výhru. Na Challenge Tour se dostal z nižší Pro Golf Tour, kde zvítězil v Zell am See v roce 2018 a loni v polských Prusicích.

"Letos už jsme tři z loňského pořadí Pro Golf Tour, kteří se prosadili," zmínil Samiho Välimäkiho z Finska a Němce Hurlyho Longa. "Ukazuje to, jak tenhle satelit dokáže hráče kvalitně připravit na akce vyšší úrovně. A když jsem tyhle kluky viděl vyhrávat, tak jsem si říkal, že to můžu taky dokázat," uvedl Lieser.

Příští týden je v Cádizu další turnaj, ale Lieser ho v plánu nemá. Znovu by se měl objevit až při finále Challenge Tour na Mallorce od 19. listopadu.

Na vrcholných evropských sériích dosud získala jediný český profesionální úspěch Klára Spilková, vítězka akce LET z marockého Rabatu v roce 2017.