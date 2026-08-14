„Teď přijde boj s politiky.“ Slováci velebí hvězdu, kolaps ji málem zavál do kavárny

Bylo to ve středu večer naprosto suverénní představení Emmy Zapletalové. Slovenská atletka potvrdila na mistrovství Evropy v Birminghamu pozici největší favoritky běhu na 400 metrů překážek a získala pro svou zemi historické zlato. Ale v širším kontextu k němu došla doslova navzdory osudu.
Po skončení středečního finále to působilo až vtipně.
Domácí Emily Newnhamová si pro stříbro doběhla v osobním rekordu, své maximum alespoň vyrovnala také čtvrtá Belgičanka Paulien Couckuytová. Bronzová Portugalka Fatoumata Diallová zaběhla dokonce národní rekord.
Ani tak neměly v cílové rovince šanci proti 26leté rodačce z Nitry, která naopak se svým časem 52,91 sekundy příliš spokojená nebyla.
„Cíl byl běžet na osobní rekord, ale byla jsem daleko od svého maxima. Poprvé v životě jsem na jedné překážce udělala chybu, když jsem udělala 16 kroků,“ hodnotila Zapletalová.
„Ale jsem zlatá medailistka a to je teď to nejdůležitější,“ dodala přeci jen vzápětí.
Pro Slovensko vybojovala teprve druhé atletické evropské zlato v samostatné historii - dlouhých 16 let po triumfu kladiváře Libora Charfreitaga v Barceloně.
Navázala tím na svůj loňský bronz z mistrovství světa v Tokiu. Ale zatímco ten byl senzací, do Birminghamu cestovala Zapletalová už jako hlavní favoritka.
Na čtvrtce s překážkami totiž v aktuální sezoně nemá konkurenci ani v celosvětovém měřítku.
Světová rekordmanka Sydney McLaughlinová-Levroneová má mateřskou pauzu, hvězdná Nizozemka Femke Broedersová-Bolová se zase přesunula na osmistovku. I proto nově vládne Slovenka.
Před ME vyhrála všechny čtyři závody Diamantové ligy, na kterých startovala. V Dauhá zaběhla v červnu čas 52,30 - slovenský rekord a nejlepší světový výkon roku.
„Je to velká úleva. Potvrdila jsem, proč jsem byla favoritka, a získala jsem své první velké zlato,“ oddechla si v Birminghamu. „Tohle je pro celé Slovensko velmi cenná medaile. Musím to vstřebat, tahle sezona je prostě skvělá,“ radovala se.
Do popředí se pak ve všech slovenských médiích znovu dostal její inspirativní příběh. Opět se připomínají dřívější nekončící zdravotní trable Zapletalové.
V červenci 2021 se stala evropskou šampionkou do 23 let, o tři týdny později ji zklamal konec v semifinále olympiády v Tokiu. Jenže v příštích třech sezonách skoro nezávodila.
Čtyřikrát během té doby ji zabrzdila únavová zlomenina. Když už se zdálo, že se Zapletalová vrací, přišla vždy další stopka.
Zpětně mluvila o tom, že nikdy nechtěla atletickou kariéru zabalit, ale v nejhorších chvílích se „mentálně sesypala“.
„Už jsem nevěděla, co mám dělat, jak z toho ven. Na deset dní jsem se musela od sportu odstřihnout a vůbec se jím nezaobírat,“ vzpomínala.
Bez závodů Zapletalová pochopitelně strádala i finančně, jako milovnice kávy uvažovala o brigádě v kavárně.
Její přítel Miroslav Úradník, slovenský reprezentant v chůzi, který ale shodou okolností sám nemůže závodit kvůli nesrovnalostem v biologickém pasu, tento nápad zatrhl.
„Podržel mě. Řekl mi, že mi finančně pomůže, pracovat bude on a já ať nikam nechodím a soustředím se jen na atletiku,“ vyprávěla Zapletalová.
Cestu z kruhu zranění přeci jen našla, pomohla jí také změna trenéra. Slovenka začala spolupracovat s Nizozemcem Bramem Petersem, který dříve vedl i zmíněnou Broedersovou-Bolovou.
„Tři sezony v tahu a mentální kolaps. Slovenský atletický svaz měl právo Emmu od financí odstřihnout. Kompetentní se ale rozhodli dát jí poslední šanci. Je veřejným tajemstvím, že tím naštvali i některé kolegy Zapletalové,“ napsal teď po evropském zlatu ve svém komentáři Michal Gavroň na webu Šport.sk.
„Svaz se k ní neotočil zády a Zapletalová - začínající prakticky od nuly - se zase k vstřícnému kroku vedení slovenské atletiky nepostavila laxně,“ poznamenal novinář.
Zároveň zmínil, že kvůli stavu slovenské atletické infrastruktury nemá Zapletalová doma mimo letní sezonu ani kde trénovat.
„Její výsledky jsou s přihlédnutím k okolnostem ohromující. Královna sportů atletika to má pod Tatrami těžké, nemá ani kde sklonit hlavu. I proto se halové mistrovství Slovenska už tradičně koná v zahraničí,“ připomněl Gavroň.
V podobném duchu komentoval úspěch Zapletalové na sociální síti X jeho kolega Ján Jasenka z webu Šport.sk.
„Fantastický úspěch Emmy! Takto se dělá reklama Slovensku. Po tomto velkém úspěchu se teď musí připravit na mnohem náročnější závody - společné fotky a kecy našich úžasných politických špiček, kvůli kterým je sport u nás v takovém stavu, v jakém je. Emma to i navzdory tomu dala,“ napsal.
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