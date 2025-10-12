Taxis? Nic takového v Cheltenhamu není, vydechl vítěz. Překážku letos málem nezvládl

Pětatřicetiletý Donoghue měl problémy na ikonickém Taxisu, když sousední kůň před odskokem lehce uhnul doleva a Stumptowna rozhodil. "Byl jsem rád, že jsem se udržel v sedle," oddechl si. Nejslavnější a nejobtížnější překážka na pardubickém závodišti, která se skáče jen jednou za rok, je podle Donoghuea velkou výzvou i v porovnání se skoky v Cheltenhamu. "Je to velký skok, mnohem větší a širší než překážky v Cheltenhamu," řekl.
Po Taxisu ztratil rychlost ještě na jednom z dalších skoků a pohyboval se na chvostu kompaktního balíku koní. Takovou taktiku neplánoval, ale neztrácel naději. "Věřil jsem, protože znám toho koně hodně dobře. Je to fakt dobrý kůň, má skvělou výdrž," vyzdvihl jezdec Stumptownovy kvality. Právě vytrvalost je v dostihu dlouhém 6900 metrů klíčová.
Závěrečný útok Donoghue správně načasoval a v cílové rovince si po loňském mimořádně vyrovnaném ročníku tentokrát doběhl pro jasné vítězství. Mohl využít i zkušenosti z minulého roku, kdy prakticky celou trať absolvoval v sedle koně Coko Beach, z jehož sedla vypadl až na Havlově skoku. Tentokrát měl k dispozici kvalitnějšího parťáka. "Na tom vůbec není co řešit, Stumptown je rozhodně lepší kůň," řekl.
Žokej s pověstí specialisty na cross country pětkrát vyhrál kros na festivalu v Cheltenhamu. Dnešní úspěch v Pardubicích řadí ve své kariéře vysoko. "Je to ikonický závod. Vyhrát tady znamená pro mě všechno," pochvaloval si. Úspěch se chystal společně s týmem a skupinou spolumajitelů patřičně oslavit, zpět na ostrovy odletí až v pondělí.